Takoj po slavju se je morala soočiti s smrtjo očeta

Kapetanka španske nogometne reprezentance in strelka zmagovitega gola za Španijo na svetovnem prvenstvu Olga Carmona se je morala takoj po slavju soočiti s smrtjo očeta. Kot je v nedeljo zvečer sporočila španska nogometna zveza, je 23-letnica za usodno novico izvedela šele po zmagi z 1:0 v finalu mundiala proti Angliji v avstralskem Sydneyju.

"V trenutku globoke bolečine Olgi in njeni družini pošiljamo iskren objem," so zapisali pri španski nogometni zvezi.

Igralki Real Madrida je v nedeljo umrl oče. "Real Madrid bi rad izrazil naše sožalje in iskreno sožalje Olgi, njeni družini in vsem njenim ljubljenim," so pri kraljevem klubu zapisali na svoji spletni strani.

Španske nogometašice so si prvič v zgodovini zagotovile svetovni naslov. Carmona je zmagoviti gol proti evropskim prvakinjam dosegla v 29. minuti. Obe ekipi sta prvič igrali v finalu svetovnega prvenstva.

"In ne da bi vedela, sem imela svojo zvezdo, še preden se je tekma začela," pa je danes Carmona objavila na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

"Vem, da si mi dal moč, da dosežem nekaj edinstvenega. Vem, da si me nocoj opazoval in da si ponosen name. Počivaj v miru, oče," je zapisala.

