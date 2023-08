Zakonca Beckham v Črni gori kupujeta 12-milijonsko vilo #foto

Zvezdniški par, nekdanji profesionalni nogometaš David Beckham in njegova žena Victoria, se po poročanju srbskega Telegrafa zanima za nakup luksuzne vile na jadranski obali v bližini mesta Tivat v Črni gori.

Zakonca sta lastnika luksuzne nepremičnine že spoznala v Londonu in se nato začela resneje zanimati za njen nakup.

Vila ima štiri nadstropja, na vrtu pa stoji tudi starodavna oljka

Po pogovorih naj bi zakonca zaprosila, da jima Črnogorec s svojo ekipo pošlje ponudbo za prodajo vile v kraju Donja Lastva v neposredni bližini Tivata. Vila ima čudovit pogled na morje, razteza se na 1.400 kvadratnih metrih in ima štiri nadstropja, ki jih povezuje dvigalo, dvorišče pa krasita bazen in vrt z različnimi rastlinami, med katerimi je tudi oljka, stara od 800 do tisoč let.

Poleg ogromne dnevne sobe je kuhinja, vila pa ima tudi sedem sob, jacuzzi, bazen, sobo za zabave, telovadnico, vinsko klet, savno in druge prostore za zabavo, še piše na spletni strani agencije. Vrednost luksuzne nepremičnine naj bi dosegla 12 milijonov evrov, stoji pa v bližini letališča v Tivatu.

Na Hrvaškem in v Črni gori sta že dopustovala

Zakonca sta črnogorsko obalo že obiskala leta 2018, ko sta bivala v luksuznem kompleksu v Svetem Stefanu, lani pa sta dopustovala tudi na Hrvaškem, in sicer v nekdanjem domu frančiškanskih menihov, ki je danes ekskluzivni hedonistični počitniški kompleks, imenovan Lopud1483.

