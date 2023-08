Na tunizijski tržnici za Danico Lovenjak ponujali celo bogastvo

Slovenska novinarka in voditeljica vremena na RTV Slovenija Danica Lovenjak se je pred kratkim na oddih odpravila v Tunizijo, kjer so zanjo na tamkajšnjem bazarju ponudili celo bogastvo.

Znana voditeljica Danica Lovenjak se je na letošnji oddih odpravila v Tunizijo, kjer je odkrivala tamkajšnje znamenitosti in uživala v naravnih lepotah severnoafriške države, kjer je bila, kot je povedala za revijo Lady, očarana nad Tunizijci ter njihovim poznavanjem Slovenije in slovenskih besed.

Povedala je, da eden izmed lastnikov kavarne v El Džemu pozna tudi slovenske politike, na primer Milana Kučana, Janeza Janšo in Boruta Pahorja.

Tudi ona je očitno naredila velik vtis na Tunizijce, saj so na bazarju v mestu Sousse zanjo ponudili veliko dobrin, med drugim tudi živali. "Najboljša ponudba je bila deset milijonov kamel in lamborghini, in če bi se že odločila za katero, bi se verjetno za to," je za omenjeno revijo še povedala Danica Lovenjak.

