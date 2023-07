Znane Slovenke in Slovenci v kopalkah pokazali, kje dopustujejo #foto

Številne znane Slovenke in Slovenci so se že odpravili na več kot zaslužen poletni oddih. Nekateri so za počitniške destinacije izbrali hrvaško obalo, drugi počitnikujejo drugje v tujini, vsem pa je skupno, da s svojimi sledilci na družbenih omrežjih radi delijo utrinke z dopustov in pokažejo svoje izklesane postave.