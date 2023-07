Od Sredozemlja do tropskih otokov: tako dopustujejo nogometni zvezdniki #foto

Po naporni sezoni so si tudi največji nogometni zvezdniki privoščili oddih in se, še preden se vrnejo v svoje klube ali pa odidejo k novim delodajalcem, odpravili na daljše počitnice. Večina izmed njih dopustuje v sončnem Sredozemlju, kjer uživajo na jahtah v družbi boljših polovic, družine in prijateljev.

Pred kratkim upokojeni nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović si je z ženo Heleno Seger in družino privoščil oddih v sončnem Saint-Tropezu v Franciji, kjer se na supu nastavlja toplim sončnim žarkom, zabava z otroki in družino ter skače z jahte. 41-letni nogometni virtuoz je pretekli mesec naznanil, da je napočil trenutek, da konča svojo profesionalno pot in se poda novim izzivom naproti.

V karieri je nosil dres Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, PSG, Manchester Uniteda, LA Galaxyja in AC Milana, za švedsko reprezentanco pa je na 122 nastopih dosegel 62 zadetkov. S čim se bo ukvarjal v prihodnje, ni povsem jasno, saj svojih načrtov še ni javno razkril, najverjetneje pa bo ostal v nogometnih vodah.

De Bruyne pod vročim španskim soncem

32-letni belgijski dragulj in motor ekipe Manchester Cityja Kevin de Bruyne si je pred začetkom priprav na novo naporno sezono z ženo Michele Lacroix in otroki privoščil dopust na španski Ibizi, kjer na jahti uživa v družbi družine in prijateljev. Nogometni zvezdnik je s sinjemodrimi letos osvojil prestižni trojček lovorik, ligo prvakov, angleško prvenstvo in pokal. Fotografi so de Bruyneja ujeli v črnih kratkih kopalnih hlačah, njegova žena Michele pa je oblekla rdeč bikini.

Pred letošnjim finalom lige prvakov je na novinarsko vprašanje, ali je bila naveza s Haalandom ljubezen na prvi pogled, duhovito odgovoril: "Ne, srečen sem s svojo ženo." To več kot očitno belgijski čarovnik dokazuje tudi v svojem zakonu, saj sta konec preteklega meseca z Michele praznovala šesto obletnico poroke.

Cityjev branilec ima očitno raje obljudene plaže

Oddiha, na katerem bi si odpočil od vrveža ter ga preživel stran od množic in oboževalcev, pa si očitno ne želi igralec Machester Cityja in pomemben člen portugalske reprezentance Ruben Dias. Dopustniške dni se je odločil preživeti na grškem otoku Mikonos. Kot je razvidno s fotografij, kljub ohladitvi v morju med množico turistov ni imel pretirano velikega dela z deljenjem avtogramov in fotografiranjem z oboževalci.

26-letni branilec letos najbolj trofejnega kluba iz Manchestra, ki v zadnjih letih velja za enega najboljših nogometašev na svojem položaju, je za vroče grške temperature izbral kopalke vojaško zelene barve.

Messi na oddih pred novim kariernim izzivom

Oddih si je pred novim izzivom v svoji izjemni karieri, igranjem v ZDA, privoščil tudi 36-letni argentinski nogometni virtuoz in za nekatere najboljši nogometaš vseh časov Lionel Messi, ki si je z družino in prijatelji privoščil daljši dopust na tropskih otokih Turks in Caicos v bližini Bahamov.

Messi se bo v novem klubu Inter Miami, kamor se je brez odškodnine preselil iz pariškega PSG, na slavnostnem dogodku predstavil 16. julija. Na Floridi bo tako kmalu tudi uradno podpisal dveinpolletno pogodbo z novim klubom za približno 55 milijonov evrov na leto.

Messi naj bi za Inter Miami na igrišču debitiral 21. julija proti mehiškemu klubu Cruz Azul v ligaškem pokalu, na turnirju med klubi severnoameriške nogometne lige (MLS) in mehiške lige.

