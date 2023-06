Konec je, Zlatan Ibrahimović se je odločil

Zlatan Ibrahimović, eden najbolj priljubljenih in spoštovanih evropskih nogometašev tega stoletja, je končal kariero. Samosvoji Šved je pri 41 letih ocenil, kako je napočil trenutek, ko je slovo od nogometnih zelenic, na katerih je kazal neizmerno mojstrstvo in navduševal mlado ter staro, neizbežno.

Po zadnjem dvoboju Milana v tej sezoni je postalo jasno, kako 41-letni Šved končuje bogato nogometno kariero, v kateri je nosil dres Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, PSG, Manchester Uniteda, LA Galaxyja in AC Milana, za švedsko reprezentanco pa je na 122 nastopih dosegel 62 zadetkov.

Po dvoboju med Milanom in Verono (3:1) je stopil na igrišče in nagovoril navijače. Foto: Guliver Image

''Prvič, ko sem prišel k Milanu (bilo je v sezoni 2010/11), sem občutil srečo, drugič, ko sem bil tukaj, pa ljubezen. Navijačem bi se rad zahvalil globoko iz srca. Sprejeli ste me z odprtimi rokami, poskrbeli ste, da sem se počutil kot doma. Ostal bom navijač Milana za vedno. Čas je, da rečem zbogom nogometu, ne pa tudi vam,'' je po dvoboju med Milanom in Verono (3:1), s katerim so rdeče-črni sklenili uspešno sezono, v kateri so se po dolgem času prebili tudi med štiri najboljše v ligi prvakov, povedal Zlatan Ibrahimović.

Eden največjih zvezdnikov tega stoletja, ki je nogometu vdihnil dušo in samozavest. Ni poznal strahu, še manj dvoma v svoje sposobnosti. Njegove fizične predizpozicije, izklesano telo, s katerim je v mladosti nabiral znanje tudi v borilnih veščinah, so ga v kombinaciji z drznostjo, neizmernim znanjem in trdim delom popeljale v krog najboljših na svetu. Ni ga bilo resnejšega ljubitelja nogometa na svetu, ki ne bi poznal nosatega Šveda hrvaških in bosanskih korenin.

Ni ga bilo svetovnega ljubitelja nogometa, ki ne bi poznal nosatega Šveda hrvaških in bosanskih korenin s prepoznavnim čopom ter neverjetno zmožnostjo doseganja atraktivnih zadetkov. Foto: Guliver Image

Slovel je po atraktivnih zadetkih, nekateri so bili tako neverjetni, kot da ne bi spadali na ta planet.

Nepozabne škarjice z ogromne razdalje na dvoboju med Švedsko in Anglijo:

Pred 19 leti je povezal čaroben niz virtoznih preigravanj za enega njegovih najbolj ikoničnih zadetkov:

Njegova največja želja, ki je ni nikoli uresničil, je bila liga prvakov. Čeprav je največjo lovoriko lovil z imenitnimi klubi, ki sestavljajo evropsko nogometno smetano, mu ni bilo usojeno. Moral se je zadovoljiti z drugimi lovorikami, ki jih na dolgi in uspešni poti resnično ni manjkalo. Državni prvak je postal skoraj z vsemi klubi. To mu je uspelo z Ajaxom, Juventusom, Interjem, Barcelono, Milanom in PSG, s Katalonci je bil svetovni klubski prvak, z rdečimi vragi je osvojil evropsko ligo.

Godbye, Zlatan. Foto: Guliver Image Nogometu je pustil svojstven pečat, na svetu ga ni junaka, ki bi ga lahko posnemal. Ostal bo vedno sam svoj original. Patentiral ga je pod imenom Zlatan. Neustrašni deček iz Malmöja, ki je preskakoval stopničke hitreje od vrstnikov in na koncu postal tisto, kar je v šali večkrat poudarjal pred televizijskimi kamerami. Kako je nogometni bog.

Ko so se navijači Milana, katerih naklonjenost mu je hitro zlezla pod kožo, od njegove kariere, v kateri je dal Milanu ogromno lepega, poslovili z napisom Godbye in pri tem namerno izpustili en "o", švedski junak ni mogel zadrževati čustev.

Tekmo, po kateri je naznanil konec nogometne kariere, je spremljal skupaj z ženo Heleno Seger. Foto: Guliver Image

Oči so se orosile, navijačem je z rokama izrisal srce, po tekmi pa dal vedeti širnemu svetu, kako se nogometni fenomen z vzdevkom Ibrakadabra, tudi zaradi vse bolj pogostih zdravstvenih težav, poslavlja z igrišč. Glede na njegovo pripadnost, ljubezen, podjetniško žilico in bogate stike, ki jih je navezal v športu, ga gre kmalu pričakovati v kateri izmed novih nogometnih vlog.

Čustva so bila premočna, ljubezen do Milana bo vedno nosil v srcu. Foto: Guliver Image

Toliko znanja, kot ga je nabral v svoji karieri, katero je popeljal celo čez prag vstopa v peto desetletje, bi mladi nadobudneži zagotovo vpijali z veseljem in ponosom.