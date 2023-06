Diši po norem rekordu, Messiju obljubljajo več kot milijardo evrov zaslužka!

Kje bo nadaljeval kariero Lionel Messi? To poletje ga ni bolj vročega vprašanja, ki bi se se nanašal na dogajanje na nogometni tržnici, najbolj nestrpno pa si ga postavljajo navijači Barcelone. Čeprav si Argentinec želi vrnitve v Katalonijo, kjer je rušil mejnike in postal klubska ikona, bi lahko prevladal scenarij, v katerem bi sklenil dogovor s savdijskim klubom Al-Hilal. Za dveletno pogodbo mu ponuja 1,2 milijarde evrov zaslužka, stvar pa je po poročanju FootMercata šla tako daleč, da je njegov posrednik, oče Jorge Messi, že sklenil dogovor z bogatim klubom iz Riada.

Čez tri tedne bo Lionel Messi dopolnil 36 let, a še zdaleč ni za staro šaro. Lani je v Katarju uresničil otroške sanje in Argentino popeljal do prvega naslova svetovnega prvaka, v klubskem svetu pa ni bil tako uspešen, kot bi si želel. S PSG je resda postal francoski prvak, a znova prehitro izpadel iz boja za tako želeno evropsko krono. Navijači so od najboljšega igralca zadnjega mundiala pričakovali več. Čeprav ni imel skromne statistike, so ga na Parku princev večkrat pričakali z žvižgi. Tako je bilo tudi na zadnji tekmi, ko je doma izgubila s Clermontom (2:3) in se tudi uradno poslovil od Pariza. Po koncu junija, ko mu poteče pogodba s Parižani, se bo tako lotil novih izzivov.

Kako so navijači izžvižgali Lionela Messija na proslavi ob državnem naslovu PSG:

Lionel Messi was booed by the PSG fans during their Ligue 1 title celebrations 🤯



Shortly after, Messi & Neymar both left the celebrations early 😬❌

pic.twitter.com/pTpb6DNsE4 — SPORTbible (@sportbible) June 4, 2023

V zadnjem obdobju se med klubi, kjer bi lahko nadaljeval kariero, največkrat pojavljajo trije. Savdijski Al-Hilal, Barcelona in Inter Miami. Sodeč po poročanju FootMercata ni več dvoma, saj naj bi Jorge Messi, oče in zastopnik sedemkratnega dobitnika zlate žoge že sklenil dogovor z arabskim klubom. V igri je astronomski zaslužek, še nikoli viden v zgodovini nogometa. Messiju za dveletno sodelovanje ponujajo naravnost neverjetno vsoto denarja, kar 1,2 milijarde evrov!

Bodo navijači Al Hilala v novi sezoni stiskali pesti tudi za argentinskega superzvezdnika? Foto: Reuters

Če bi se tako napadalec iz Rosaria odločil za selitev v Savdsko Arabijo, kjer bi lahko obudil rivalstvo s Cristianom Ronaldom (Al-Nassr), blizu prihoda v omenjeno državo so tudi Karim Benzema, Sergio Busquets, Sergio Ramos in še kdo, omenja se celo Luka Modrić, bi postavil nov svetovni rekord, kar se tiče največje plače v svetu nogometa.

Najraje bi se vrnil v Barcelono, a ...

Lani je v katarju uresničil otroške sanje in postal svetovni prvak. Bo letos v sosednji državi postavil še svetovni rekord, kar se tiče najbogatejše nogometne pogodbe vseh časov? Foto: Reuters Messi že dobro pozna Savdsko Arabijo, kjer je še kako oboževan. Že dolgo sodeluje s to državo in opravlja vlogo turističnega ambasadorja. To počne z družino, če pa bi se poročanju FootMercata, o tem je pisal novinar Santi Aouna, resnično odločil za ponudbo iz Riada, bi na Arabskem polotoku preživel še več časa. Evforija med ljubitelji nogometa v Savdski Arabiji narašča, kmalu bi se lahko pisala zgodovina.

Čeprav bi se Leo Messi najraje vrnil v Katalonijo, kjer je preživel večino profesionalne nogometne kariere in se globoko zapisal v srca navijačev Barcelone, bo vodstvo španskega prvaka težko izpeljalo načrt. Klub se ubada s številnimi finančnimi težavami, tako da bo zahtevno zadostiti kriterijem finančnega fair-playja la lige, obenem bi lahko zaradi starih grehov, suma vpletenosti v nečednosti, po katerih naj bi bila Barcelona deležna ''boljšega'' sojenja, celo ostala brez evropskih nastopov.

Messi se je leta 2021 od Barcelone poslovil v solzah. Foto: Reuters

Poletje bo še vroče in pestro, varovanci Xavija pa bodo vsaj za poldrugo leto morali pozabiti na Camp Nou, saj bo kultni stadion doživel temeljito prenovo. Barcelona bo do takrat nastopala na Olimpijskem stadionu, sodeč po nemoralnih ponudbah Savdijcev pa je vedno večja možnost, da na njem ne bo zaigral nesojeni povratnik Messi.