Po Messiju, Ibrahimoviću, Šešku ... odhaja tudi Benzema

Karim Benzema Foto: Reuters Z zaključkom klubske nogometne sezone 2022/2023 vrsta izjemnih nogometašev zapušča svoje sredine: Benjamin Šeško po štirih letih Red Bull Salzburg, Zlatan Ibrahimović prav tako po štirih AC Milan, Lionel Messi že po dveh letih PSG, Marco Asensio, Eden Hazard in Karim Benzema Real Madrid, Samir Handanović pa po 11 letih najverjetneje Inter Milan. Pa še bi lahko naštevali.

"Real Madrid in naš kapetan Karim Benzema sta se dogovorila, da zaključita briljantno in nepozabno skupno ero, ko je igral za naš klub," so zapisali pri Realu in dodali, da želijo izkazati svojo hvaležnost in vso svojo ljubezen do nekoga, ki je ena največjih legend kluba. Novico je klub objavil le dan po tem, ko je trener Carlo Ancelotti dejal, da "ni dvoma" o Benzemajevi prihodnosti v Madridu, češ da ima še eno leto veljavno pogodbo

Benzema je bil član Reala od leta 2009, ko je imel 21 let. Bil je eden ključnih članov ekipe, da je v teh 14 letih osvojila kar 25 lovorik. Še noben nogometaš Reala v zgodovini ni osvojil pet evropskih naslovov, pet naslovov na klubskem svetovnem prvenstvu, štiri evropske superpokalne lovorike, štirikrat špansko la ligo in tri kraljeve španske pokale. Lani je za 14. Realov evropski naslov zabil 15 golov. Za Real je odigral 647 tekem in dosegel 353 golov.

V torek opoldne mu bo Real pripravil posebno slovesnost od odhodu iz kluba. Ni še jasno, kje bo zadnji lastnik zlate žoge in Uefin nogometaš preteklega leta nadaljeval kariero.