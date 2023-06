Benzema se je poslovil z zadetkom, klub v večinski lasti Ronalda zapušča elito

V zadnjem krogu španskega prvenstva je prvak Barcelona izgubil na gostovanju pri Celti v Vigu (1:2) in tako šampionsko sezono sklenil s prednostjo 10 točk pred Realom. Beli baletniki so doma remizirali z Athleticom iz Bilbaa (1:1), ki je ostal brez Evrope, zadnjič pa je beli dres oblekel Karim Benzema in z zadetkom popeljal Real do drugega mesta. Atletico je brez poškodovanega Jana Oblaka remiziral pri Villarrealu (2:2), drugi zadetek pa prejel v sodnikovem podaljšku. V dramatičnem boju za obstanek je najkrajšo potegnil Valladolid, klub v večinski lasti nekdanjega brazilskega nogometnega asa Ronalda.

Barcelona si je v tej sezoni suvereno zagotovila naslov španskega prvaka, boj za drugo mesto pa je bil odločen šele v zadnjiem krogu. Vrstni red na teh mestih sicer razen prestiža v mestu nima pravega pomena, saj sta se oba madridska velikana že prej uvrstila v ligo prvakov. V zadnjem krogu je dolgo časa bolje kazalo Atleticu - Jan Oblak zaradi poškodbe ni branil -, saj je proti Villarrealu vodil do zadnjih minut. Atleti so sicer zadnjih 20 minut igrali brez izključenega Axla Witsla, potem pa v sodnikovem dodatku prejeli gol za 2:2, zadel je Jorge Pascual.

Francoz, ki bo najverjetneje nadaljeval kariero v Savdski Arabiji, je v zadnji sezoni v dresu Reala v la ligi dosegel 19 zadetkov. Foto: Reuters

Na drugi tekmi je Real gostil Athleic Bilbao in prav tako igral neodločeno, izid je bil 1:1. Na tej tekmi so se navijači domačega kluba lahko poslovili od Karima Benzemaja, ki je danes po 14 letih zvestobe najavil slovo od Madrida. Poslovil se je v svojem slogu - z zadetkom za izenačenje z bele točke v 71. minuti.

Ta gol je drago stal baskovsko ekipo, saj je zaradi izgubljenih dveh točk zdrsnila na osmo mesto lestvice in ostala brez evropskih tekmovanj. Prehitela jo je Osasuna, ki je Girono premagala z 2:1.

Jan Oblak zaradi poškodbe vrata že dalj časa ne kandidira za nastop in je vprašljiv tudi za reprezentančni tekmi proti Finski in Danski. Foto: Reuters

Zvečer je bilo dramatično v boju za obstanek. Na petih večernih tekmah so prav na vseh sodelovale ekipe, ki so se borile za obstanek v ligi. Espanyol in Elche sta brez možnosti za rešitev ostala že pred zadnjim krogom, nato pa je postalo jasno, da se jima bo v drugi ligi pridružil še Valladolid, katerega 82-odstotni lastnik je Brazilec Ronaldo.

Glede na potek dvobojev so se v teh 90 minutah med drugoligaši občasno znašli Celta, ta je večer začela na kritičnem 18. mestu, Valladolid in Almeria. Na koncu se je najslabše razpletlo za Valladolid, ki ni znal premagati Getafeja, izid 0:0 pa je nazadnje pomenil slovo od prvoligaške konkurence. Almeria je z že prej odpisanim Espanyolom igrala le 3:3, kar pa je bilo nazadnje tudi dovolj za rešitev.

Celta si je priigrala prvoligaški obstanek z domačo zmago nad prvakom Barcelono. Foto: Reuters

Celta pa je vzela stvari v svoje roke in premagala prvaka Barcelono, slednja je po potrditvi naslova v la ligi v zadnjih krogih povsem razglašena. Zelo motivirani domači pa so znali izkoristiti svoje priložnosti, povedli z 2:0 in potem kljub zadetku Ansuja Fatija ostali pri zmagi in se rešili. Betis in Valencia sta igrala 1:1, z enakim izidom se je končala tekma Elche - Cadiz.

