Arabci ponujajo Benzemaju kar 400 milijonov evrov

Izkušeni napadalec Reala, ki je bil v sezoni 2021/22 v življenjski formi, pomagal Realu do evropskega in španskega naslova, nato pa za izjemne predstave prejel še zlato žogo, bi lahko po koncu sezone zapustil Madrid. Po poročanju španskega športnega dnevnika AS je Karim Benzema prejel ''nemoralno'' ponudbo iz Savdske Arabije. Za zdaj še neimenovani klub namreč napadalcu, ki nosi dres španskega velikana vse od leta 2009, za dvoletno zvestobo ponuja neverjetnih 400 milijonov evrov.

Zaradi zdravstvenih razlogov lani ni nastopil na svetovnem prvenstvu v Katarju. Foto: Reuters

To pa še ni vse. Nekdanjega napadalca Lyona v Savdski Arabiji ne bi doletela le nogometna vloga, ampak bi postal tudi ambasador za SP 2030 ravno v tej deželi. Ena izmed idej je, da bi mundial čez sedem let izpeljali v treh deželah, poleg Savdske Arabije bi potekal še v Egiptu in Grčiji. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo o prireditelju SP 2023 odločala prihodnje leto (september 2024), velike pozornosti pa je deležna tudi skupna ponudba Španije, Portugalske in Maroka.

V tej sezoni je na 42 tekmah dosegel 30 zadetkov, z Realom pa je osvojil španski pokal ter osvojil naslov na klubskem svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Benzemaju bo pogodba z madridskim Realom potekla konec junija, a z vodstvom Reala še ni dosegel dogovora o podaljšanju. Tako bi lahko Francoz kmalu zapustil Madrid brez odškodnine.