Vinicius ni igral, podili so rasiste, Real znova drugi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne o nogometu, v Španiji se nogometni svet pogovarja o rasizmu, potem ko ga je bil na nedeljski tekmi v Valencii znova deležen Vinicius Junior. A španska la liga se že nadaljuje. Sredi tedna se igrajo tekme 36. kroga. Real Madrid je v sredo gostil Rayo Vallecano in zmagal z 2:1. Vinicius ni bil v kadru. Real je znova drugi, saj je Atletico Madrid v z Espanyolom igral neodločeno 3:3. Real Sociedad se je v torek zvečer z zmago nad Almerio z 1:0 utrdil na četrtem mestu in približal ligi prvakov. Barcelona, novi prvak, je izgubila drugič zapored, tokrat proti Valladolidu.

Carlo Ancelotti Foto: Reuters "Zaskrbljeni smo. Zdaj se veliko govori o tem, a treba se je tudi odzvati," je na torkovi novinarski konferenci pred sredino tekmo trener Reala Madrida Carlo Ancelotti govoril predvsem o nedeljskem incidentu v Valencii, ko niso le posamezniki, ampak večja množica ljudi Viniciusu Juniorju vzklikali rasistične besede. "Vinicius je žalosten. Danes ni treniral, ker ima manjšo težavo s kolenom. Čakamo še, ali bo dobil prepoved nastopa zaradi rdečega kartona. O tem bi še lahko debatirali, a se poskušamo pripraviti na tekmo." Dovoljenje za nastop je brazilski virtuoz z nogometno žogo sicer dobil, a ga Ancelotti vendarle ni uvrstil v postavo za tekmo z Rayo Vallecano. Uradno zaradi težave s kolenom, bolj verjetno, da se mladenič umiri po nedeljskih dogodkih.

Real je povedel v 31. minuti, ko je zadel Karim Benzema. To je bil njegov 18. gol sezone. Je drugi strelec španskega prvenstva. Rayo je v 84. minuti prišel do izenačenja, ko je zabil Raul de Tomas. Ko je že vse kazalo na delitev točk, pa je Rodrygo v izdihljajih srečanja poskrbel za zmago belega baleta. Pomembne tri točke za Real v boju z Atleticom Madridom za končno drugo mesto. Ker je Atletico z Espanyolom igral neodločeno 3:3 (pa je vodil s 3:1), je Real zdaj spet drugi, s točko prednosti.

"Rasisti, poberite se iz nogometa"

Nogometaši Reala so vsi na zelenico prišli z dresi z imenom na hrbtu Vini Jr. Skupaj z nasprotno ekipo so pred prvim sodnikovim žvižgom razprostrli plakat z napisom "Rasisti, poberite se iz nogometa".

Jasno sporočilo rasistom pred začetkom tekme (vir: Reuters):

Vodstvo španske lige je odločilo, da izbriše rdeči karton Viniciusu, tako da bi na sredini tekmi španskega prvenstva lahko igral. Valencia je bila zaradi rasističnih vzklikov s tribun kaznovana s 45 tisoč evri in delnim zaprtjem tribun za pet tekem.

Robert Lewandowski Foto: Reuters

Barcelona je deset dni po osvojenem španskem naslovu izgubila še drugo zaporedno tekmo. Po Realu Sociedadu jo je premagal še Valladolid in to s kar 3:1. Po avtogolu Andreasa Christensena in zadetku Cyla Larina je Valladolid z 2:0 vodil že po 22 minutah tekme, v drugem polčasu je zadel še Gonzalo Plata. V zaključku tekme je poraz ublažil Robert Lewandowski, kar je njegov 23 gol sezone, s čimer je prvi strelec la lige.

Špansko prvenstvo, 36. krog:

Torek, 23. maj:

Sreda, 24. maj:

Četrtek, 25. maj: