Španija se je odzvala: prve aretacije zaradi rasizma v nogometu

Španija je rasizmu na nogometnih tekmah napovedala vojno. Po nedeljskem množičnem vzklikanju opica in idiot Viniciusu Juniorju so v Valencii aretirali še tri ljudi (eno osebo je policija pridržala že na tekmi). V Madridu pa so aretirali štiri ljudi, ki so januarja z mosta obesili lutko v podobi Viniciusa.

Nekoč je bila španska la liga liga Cristiana in Messija, danes je liga rasistov, je po nedeljskem incidentu na Mestalli v Valencii zapisal Vinicius Junior. Z rasističnimi besedami so ga obkladali vso tekmo, ko je ob koncu dobil rdeči karton, pa je množica vpila "opica, opica, opica". Trener Carlo Ancelotti je bil povsem iz sebe, češ da se mu kaj takega še ni zgodilo, da je želel igralca zamenjati, ker je bil deležen takšnega zmerjanja. Če se bo to ponovilo, bo vsa ekipa zapustila igrišče, je napovedal. Predsednik kluba Florentino Perez pa je po ponedeljkovem srečanju z Viniciusom napovedal vložitev kazenske ovadbe zaradi zločina iz sovraštva. Real je res vložil kar deset obtožnic. "Španija ni rasistična država, ampak rasizem obstaja, še posebej na nogometnih stadionih, kjer je vse dovoljeno. In to se mora končati," je poudaril trener Reala.

Zgodilo se je na nedeljski tekmi na stadionu Mestalla v Valencii. Foto: Reuters Španska policija se je že odzvala. Eno osebo so aretirali že na samem stadionu, zdaj pa še tri, ki so jih prepoznali iz videoposnetkov. Policija je celo objavila posnetke njihove aretacije. Medtem pa so v Madridu aretirali štiri ljudi, ki so januarja z mosta obesili lutko s podobo Viniciusa. Trije med njimi so člani radikalne skupine navijačev madridskega kluba, so sporočili iz policije.

Čeprav se rasistični vzkliki proti Viniciusu pojavljajo že daljši čas, pa je Ancelotti na torkovi novinarski konferenci dejal, da ne verjame, da bo zato brazilski nogometni virtuoz zapustil Real Madrid in Španijo. "Mislim, da ne, saj ima rad nogomet in rad ima Real Madrid. Tukaj si želi ustvariti veliko kariero." Italijanski trener pravi, da je bil njegov 22-letni varovanec žalosten po nedeljskem incidentu, a obenem prevzet nad množično podporo, ki jo dobiva iz vsega sveta, tudi iz konkurenčnih španskih klubov. "Ni dovolj, da zadevo samo obsojamo. Potrebno je reagirati. Nismo še reagirali, da bi težavo zares rešili. So države, kjer te nihče ne žali. V Angliji tega ni, ker so to že davno rešili, ko so leta 1985 angleške klube izključili iz evropskih tekmovanj," je še povedal Ancelotti. Špansko prvenstvo se s tekmami 36. krog nadaljuje že sredi tega tedna. Real Madrid v sredo doma igra z Rayom Vallecanom.