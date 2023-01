Škandal v Madridu. Groza, kaj so navijači Atletica pripravili Viniciusu.

Danes se bosta v četrtfinalnem derbiju španskega nogometnega pokala udarila Real in Atletico. Med madridskima velikanoma vlada ogromno rivalstvo, pred dvobojem pa odmeva škandalozno dejanje privržencev Atletica. V španski prestolnici so izobesili transparent, na katerem so zapisali, kako Madrid sovraži Real, vse skupaj pa poudarili s črno lutko, ki je visela z mostu in predstavljala napadalca kraljevega kluba Viniciusa Jr.

Privrženci Atletica so nestrpnost do mladega temnopoltega brazilskega napadalca, ki je lani odločil finale lige prvakov v prid Reala in spravil v solze navijače Liverpoola, pokazali že v jesenskem delu. Takrat, dvoboj se je igral 18. septembra 2022, so se nad Viniciusa Jr. spravili z rasnimi žaljivkami in poskrbeli za škandal. Na domačem stadionu Wanda Metropolitano so mu vpili, da je opica.

Real je tisti večer zmagal z 2:1. Navijači so mu najbolj zamerili proslavljanje zadetkov s plesom in ga zmerjali z opico. "Pravijo, da sreča nekatere moti. Sreča temnopoltih Brazilcev, ki smo uspešni v Evropi, moti še več ljudi. A moja želja po zmagah, nasmehu in sijaju v očeh je veliko večja od tega. S plesom se slavi kulturna raznolikost po svetu. Sprejmite to! Spoštujete to! Ali pa norite ... Kakorkoli že, ne bom nehal," se je takrat na sporne dogodke jesenskega gostovanja pri Atleticu odzval v čustvenem video sporočilu.

S tem pa še ni bilo konec trpljenja Viniciusa na španskih zelenicah. Konec leta 2022 so ga rasno žalili tudi navijači Valladolida.

Isso é um boneco com a camisa de Vinícius Jr. enforcado em um viaduto de Madri, com uma faixa "Madri odeia o Real".



É um pouco do que o brasileiro sofre na capital espanhola.



E ainda houve um tentativa de transformar o Vini Jr. em um "desequilibrado" nos últimos dias... Nojento pic.twitter.com/MFpweMSFcE — Vitor Sergio Rodrigues VSR (@vitorsergio) January 26, 2023

Pred pokalnim spopadom, na katerem se bo zvečer na stadionu Santiago Bernabeu delila polfinalna vstopnica, so šli navijači Los Colchoneros še korak dlje v neokusnosti. Na mostu, ki leži v bližini kultnega stadiona Reala, so izobesili transparent, na katerem je bilo zapisano, kako Madrid sovraži Real. Pod transparentom pa je visela črna lutka, ki je predstavljala 22-letnega napadalca Reala. O tem sta pričala tako njegov priimek kot tudi njegova igralna številka na belem dresu lutke. Pri Realu namreč nosi številko 20.

Realmente es repudiable esta actitud de los fanáticos, no es una rivalidad sana es puro racismo.

En las afueras de Valdebebas, se encontró una pancarta: "Madrid odia al Real", junto a un muñeco de Vinicius Jr. (Hoy duelo de Copa del Rey ante colchoneros).pic.twitter.com/oN9sTNd04e — Erika Williams (@erikawilliamshn) January 26, 2023

Vodstvo Atletica, ki v današnjo tekmo vstopa z velikimi pričakovanji, saj je španski pokal še zadnje tekmovanje, v katerem bi lahko Simeonejeva četa v tej sezoni osvojila lovoriko, je ostro obsodilo dejanje navijačev. V daljšem sporočilu za javnost je delodajalec Jana Oblaka poudaril, kako med Atleticom in Realom vlada ogromno rivalstvo, a tudi spoštovanje. ''Takšna dejanja so nagnusna in nedopustna. Družbo spravljajo v zadrego. Noben posameznik, kakršnekoli barve kože in namenov, ne more očrniti sožitja med različnimi navijači. Obsojamo vsakršno dejanje, ki posega v dostojanstvo ljudi ali institucij,'' je Atletico dodal, da upa, da bodo oblasti našle storilce tega podlega dejanja. Današnji madridski derbi je tako imel vročo navijaško uverturo, v kateri je bilo najbolj prizadeto dostojanstvo enega največjih zvezdnikov Reala, Brazilca Viniciusa Jr., ki je v tej sezoni postal tarča navijaških nestrpnežev.

Navijači Reala bodo po poročanju španskega športnega dnevnika Marca v 20. minuti (v znak njegove igralne številke 20) vstali na noge in z močnim aplavzom podprli Viniciusa.

Dvoboj med Realom in Atleticom se bo zvečer na Santiago Bernabeuu začel ob 21. uri, Jan Oblak bi moral začeti srečanje od prve minute. Zanimivo je, da Škofjeločan ni še nikoli zmagal na tekmi, na kateri se je pomeril proti stanovskemu kolegu Thibautu Courtoisu, sicer prvemu čuvaju mreže Reala. Proti njemu je odigral 11 dvobojev. Šestkrat je izgubil, petkrat pa remiziral.