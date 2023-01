Real po dramatičnem preobratu izločil Oblakov Atletico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atleti so prvi zatresli mrežo na derbiju v Madridu. Pisala se je 19. minuta, v polno je zadel Alvaro Morata. Foto: Reuters

V polfinale španskega nogometnega pokala so se uvrstili Athletic Bilbao, Barcelona, Osasuna in Real Madrid, ki je v razburljivem mestnem derbiju v četrtek strl odpor Oblakovega Atletica. Simeonejeva četa je vodila vse do 79. minute, po fantastičnem zadetku rezervista Rodryga za izenačenje pa je v podaljšku sledil popoln preobrat belih baletnikov. Gostitelji so zmagali s 3:1, zadnji zadetek je dosegel Vinicius Jr., ki so si ga pred srečanjem v novem rasističnem napadu neokusno privoščili navijači Atletica.

Čeprav je bilo pričakovati, da bo popolnoma neokusna provokacija navijačev Atletica še podžgala nogometaše Reala, so tekmo na stadionu Santiago Bernabeu zelo zagrizeno odprli prav gostje. In v 19. minuti tudi prvi zatresli mrežo Thibauta Courtoisa. Koke je s podajo z roba kazenskega prostora lepo našel z leve strani utekajočega Nahuela Molino, ta pa je žogo prečno serviral Alvaru Morati, tako da 30-letnemu španskemu napadalcu ni bilo težko zadeti. Obramba Reala s Courtoisom na čelu je bila povsem izigrana.

Atletico vodil vse do 79. minute

Jan Oblak je z Atleticom nanizal dve tekmi brez prejetega zadetka. V tretje se mu ni posrečilo, na Santiago Bernabeuu je moral po žogo v svojo mrežo kar trikrat. Kot zadnji ga je premagal še Vinicius Jr. Foto: Reuters Madridski Real je v drugem delu pričakovano pritisnil proti vratom gostov in si v 57. minuti priigral prvo veliko priložnost. Francoz Karim Benzema je z roba kazenskega prostora nevarno streljal v levi spodnji kot Oblakovih vrat, a je 30-letni Škofjeločan vrhunsko ustavil strel. Kapetan slovenske reprezentance se je izkazal in odbil žogo. Do slednje bi skoraj prišel Vinicus Jr., a mu je načrte prekrižal požrtvovalni Stefan Savić. Črnogorec je izbil žogo pred Brazilcem, tako da je Atletico zadržal prednost z 1:0.

V 74. minuti je odlično posredoval tudi Thibaut Courtois. Antoine Griezmann je s prostega strela z okrog 17 metrov sprožil pravcati projektil, Belgijec pa je odbil žogo v kot. Pri gostih je v igro vstopil tudi novinec Memphis Depay, donedavni napadalec Barcelone, ki je prišel v Madrid v zimskem prestopnem roku.

Rezervist Reala Rodrygo je z imenitno akcijo, poslastico za nogometne sladokusce, izenačil na 1:1 ter dvoboj prelevil v podaljšek. Foto: Reuters

Belim baletnikom je zmanjkovalo časa, nato pa je v 79. minuti sledilo izenačenje. Rezervist Rodrygo se je po podaji Luke Modrića v atraktivnem slogu zapodil proti vratom Atletica. V slogu najboljših slalomistov je preigraval nogometaše gostov, obšel je kar štiri, nato pa dovršeno, z močnim in natančnim strelom v bližnji kot premagal Jana Oblaka. Rezultat se do konca rednega dela ni več spreminjal, tako da se je v Madridu igral še podaljšek.

V 99. minuti je hitronogi Eduardo Camavinga prisilil Stefana Savića k ostremu prekršku, po katerem je Črnogorec prejel drugi rumeni karton na tekmi. Moral je predčasno v slačilnico, to je bil velik udarec za obrambno vrsto Atletica.

Karim Benzema je popeljal Real v vodstvo z 2:1. Foto: Reuters

Še pred koncem prvega dela podaljška je to smelo izkoristil Karim Benzema. Z desne strani je poslal v kazenski prostor ostro podajo Marco Asensio, Vinicius Jr. je žogo potisnil do Benzemaja, prejemnik zlate žoge za zasluge v prejšnji sezoni pa je z natančnim strelom v bližnji kot vrat premagal Oblaka. Navijači Reala so bili navdušeni, belim baletnikom je uspel preobrat.

Atletico se je znašel pred bolečim izpadom. Kljub igralcu manj na zelenici je v drugem delu podaljška vseeno nekajkrat nevarno ogrozil domača vrata, največkrat se je v priložnosti znašel prav novinec Depay. Ancelottijeva četa je na drugi strani čakala priložnost v protinapadu. V izdihljajih srečanja je tako po levi strani ušel Vinicius Jr., se sprehodil po robu kazenskega prostora in si priboril ugoden položaj za strel. Nameril je natančno, Oblak je bil prekratek, Real pa je tako odpravil gorečega mestnega tekmeca s 3:1. To je bilo veliko zadoščenje za 22-letnega Brazilca, ki je pred tekmo doživel nov rasistični napad s strani nestrpnežev med navijači Atletica. Vinicius je zadetek proslavil s plesom, jabolkom spora, ki med napadalcem in privrženci Atletica izvira še iz uvodnega madridskega derbija v tej sezoni, odigranem v jesenskem delu na Wandi Metropolitano.

Jan Oblak je znova ostal praznih rok na medsebojnem srečanju proti Thibautu Courtoisu. Foto: Reuters

Oblak nadaljuje črni niz proti Courtoisu Španski pokal je veljal še za zadnje tekmovanje, ki je ponujalo priložnost, da bi Atletico v tej sezoni osvojil lovoriko. Oblak je nadaljeval črni niz na medsebojnih srečanjih proti Courtoisu. Pomeril se je s stanovskim kolegom, ki mu je leta 2014 s svojo vrnitvijo iz Madrida v London odprl pot do prihoda k Atleticu. Visoki Belgijec je pred davnimi leti blestel med vratnicama Atletica, s katerim se je uvrstil tudi v finale lige prvakov. Nato je branil za Chelseaja in Real Madrid, vselej, ko se je pomeril z Oblakom, pa je ostal neporažen. S kapetanom slovenske izbrane vrste se je pomeril dvanajstkrat. Sedemkrat je zmagal, petkrat pa remiziral.

Zmagoviti gol pa je v 52. minuti zabil Ousmane Dembele. Foto: Reuters

Barcelona in Osasuna med najboljše štiri že v sredo

V španskem prvenstvu je najvišje Barcelona. Zadolženi klub iz Katalonije je jeseni razočaral navijače z izpadom iz lige prvakov, a jih prejšnji teden spravil v boljšo voljo z osvojenim superpokalom. Takrat je v finalu v Savdski Arabiji suvereno ugnal Real (3:1), od katerega je boljši tudi v prvenstvu. Vodilna Barcelona ima pred belimi baletniki tri točke prednosti, dobro pa ji kaže tudi v pokalu, kjer je izkoristila prednost domačega igrišča.

V sredo zvečer z 1:0 premagala Real Sociedad. Slednji so že v 40. minuti ostali brez izključenega Braisa Mendeza. Zmagoviti gol pa je v 52. minuti zabil Ousmane Dembele. V sredo se je med najboljše štiri zavihtela tudi Osasuna. Klub iz Pamplone, ki je v osmini finala izločil branilce naslova Betis, je tokrat po podaljšku pokvaril načrte Sevilli.

