Simeone jezen na sodnika. Očital mu je marsikaj.

V Španiji močno odmeva četrtkov madridski derbi v četrtfinalu pokala. Atleticu je kazalo imenitno, do 79. minute je imel v žepu prednost z 1:0, nato pa je Rodrygo z mojstrsko akcijo izenačil na 1:1 in izsilil podaljšek. V njem so se gostje dobro upirali Realu, po izključitvi Stefana Savića pa so beli baletniki izkoristili prednost in se z zmago s 3:1 uvrstili v polfinale. Jan Oblak je tako moral trikrat po žogo v svojo mrežo, njegov trener Diego Simeone pa je po tekmi glavnega krivca za poraz našel v sodniku. Sodil je Cesar Soto Grado, po mnenju Argentinca pa je storil kar nekaj velikih napak, ki so odločale o razpletu dvoboja.

Po dvoboju je imel Argentinec marsikaj pripomniti glavnemu sodniku. Foto: Reuters

"Igrali smo dobro do 70. minute, ko Dani Ceballos po prekršku nad Thomasom Lemarjem ni prejel drugega rumenega kartona. Takrat bi imeli igralca več in vodili z 1:0, a se to ni zgodilo. Pozneje je bil izključen Savić. Z igralcem manj nam je bilo težje, a smo igrali pogumno, želeli izenačiti. Zadovoljen sem s trudom igralcev," je dejal Simeone in glavnemu sodniku očital, da ni dovolj zaščitil Alvara Morate. "Vprašal sem ga, ali ima kaj proti njemu. Če ima, ga na naslednjih tekmah, ki jih bo sodil, ne bom uvrstil v ekipo," je dejal Simeone. Pojasnil je, da je sodnik strelcu edinega zadetka za rdeče-bele očital preveč hitro padanje na tla, a je ta po mnenju trenerja Atletica vedno padal zaradi udarcev, ki jih je prejel.

Konkretneje o svoji usodi šele po koncu sezone

Edini zadetek za Atletico je na stadionu Santiago Bernabeu prispeval Alvaro Morata. Foto: Reuters Simeone je spregovoril tudi o svoji prihodnosti. Atletico je po Evropi izpadel še iz pokala, v prvenstvu pa za vodilno Barcelono zaostaja 13 točk. "Pred nami je še druga polovica sezone, v kateri želimo uresničiti osnovni cilj. To je preboj med najboljše štiri, ki pelje v ligo prvakov. Nato bomo potegnili črto pod vsem. Srečen sem pri Atleticu. Za ta klub bom vedno dal vse od sebe," je napovedal, da bo konkretneje o svoji usodi pri Los Colchoneros, ki jih vodi že dobro desetletje, razmislil po koncu sezone.

Zdaj bo glavni cilj, da popelje ekipo, pri kateri ima zelo pomembno vlogo Jan Oblak, med najboljše štiri. Nov pomemben izziv sledi v nedeljo, ko Atletico čaka gostovanje v Pamploni pri Osasuni. Pri klubu, ki se je v nasprotju z atleti uvrstil v polfinale španskega pokala.