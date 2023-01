Tesna zmaga Barcelone, Real zanesljiv na težkem gostovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši španski nogometni klubi so odigrali dvoboje 18. kroga la lige. Jan Oblak in njegov Atletico sta v soboto s 3:0 porazila Valladolid ter tako v prvenstvu zmagala prvič v letu 2023. Vodilna Barcelona je brez kaznovanega Roberta Lewandowskega z golom Pedrija z 1:0 premagala Getafe. Branilec naslova Real Madrid je z 2:0 zmagal v Bilbau.

Za Barcelono, ki po štirinajsti zmagi ostaja na prvem mestu s tremi točkami prednosti pred Real Madridom, je zadel Pedri v 35. minuti. Katalonci bodo v sredo v četrtfinalu španskega pokalu gostili Real Sociedad, naslednjo tekmo v državnem prvenstvu pa bodo igrali 28. januarja v Gironi.

Real Madrid naslednji teden čakata dve zahtevni preizkušnji; najprej bodo v pokalu gostili Atletico Madrid (26. 1.), nato pa v la ligi Real Sociedad (29. 1.). V Bilbau sta bila strelca Karim Benzema v 24. minuti in Toni Kroos v 90.

Tretje mesto na lestvici zaseda Real Sociedad, ki je bil v tem krogu v gosteh boljši od Raya Vallecana z 2:0.

Antoine Griezmann je zadel za 2:0, Atletico je že po prvem polčasu vodil s 3:0. Foto: Reuters

Atletico v prve pol ure priigral prvo zmago v 2023

Memphis Depay je komaj dobro prišel v Madrid, pa je že debitiral za Atletico. Foto: Reuters

Atletico Madrid je dosegel prvo ligaško zmago v letu 2023. Nalogo je opravil že v prve pol ure tekme, ko so zadeli Alvaro Morata, Antoine Griezmann in Mario Hermoso. Za Atletico je to šele druga zmaga na zadnjih sedmih nastopih v ligi.

Čeprav je imel Valladolid nekaj več žogo v svoji posesti, pa Jan Oblak v vratih Atletica ni imel veliko dela. Proti njemu so streljali samo enkrat. Škofjeločan je nepremagan ostal šestič v sezoni. Atletico je imel medtem sedem strelov v okvir vrat. V 66. minuti je imel lepo priložnost za gol še Angel Correa, a se izid ni več spremenil. Atletico je zmagal s 3:0, kar je sicer njegova šele deveta zmaga na 18 tekmah.

Petnajst minut pred koncem tekme je trener Diego Simeone v igro poslal še Memphisa Depaya, ki je ta teden k njim prestopil iz Barcelone.

Špansko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 20. januar:

Sobota, 21. januar:

Nedelja, 22. januar:

Ponedeljek, 23. januar: