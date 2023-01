Rumena podmornica lovi četrto mesto, Real in Barcelona šele februarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V uvodni tekmi 17. kroga la lige se v Vigu merita Celta in Villarreal. Gostje, ki so v prejšnjem krogu vzeli polno mero madridskemu Realu, bi se lahko z zmago povzpeli na četrto mesto. Oblakov Atletico bo v nedeljo gostoval pri Almerii, Barcelona in Real, ki se bosta v nedeljo v Savdski Arabiji udarila za superpokalno lovoriko, pa bosta obveznosti v tem krogu opravila šele v začetku februarja.