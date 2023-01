Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo je trenerjev, ki so na stolčku tako velikega kluba, kot je Atletico, zdržali več kot desetletje, vmes osvojili skoraj vse, kar se je osvojiti dalo, hkrati pa postali sinonim za javno podobo, slog igre in filozofijo kluba. Diego Simeone je premikal mejnike in se svojega poslanstva lotil tako čustveno, da je z navijači Atletica zgradil trden most zaupanja. Večina mu stoji ob strani tudi v obdobju najbolj bolečih rezultatskih kriz, a kmalu naj bi bilo v taboru Los Colchoneros drugače. V Španiji namreč še kako odmeva novica, kako je El Cholo že obvestil vodstvo kluba, da po koncu sezone zapušča Atlete.

Španski klubski velikan, ki ga od leta 2014, odkar nosi njegov dres Jan Oblak, podrobneje spremlja tudi slovenska nogometna javnost, se spogleduje z ogromno spremembo. Prvič po letu 2011, ko je postal trener Diego Simeone in se zapisal v zgodovino kluba kot eden od najbolj zmagovitih strategov, Atletico pa je postal dostojen in v številnih sezonah domala enakovreden tekmec tako Realu kot tudi Barceloni, bi se lahko na odgovornem položaju trenerja zgodila zamenjava. Paco Garcia, novinar španskega nogometno obarvanega televizijskega programa El Chiringuito, poroča o tem, kako je El Cholo že obvestil klubsko vodstvo o nameri, da zapusti Atletico po koncu sezone.

Njegova pogodba, ki spada med najdražje, kar zadeva nogometne trenerje po svetu, mu sicer poteče po koncu sezone 2023/24. Kot kaže, pa je temperamentni Argentinec, ki se je nedavno posul s pepelom in dodal, kako je lahko krivda za to, da številni nogometaši Atletica v reprezentančnih dresih igrajo bolje kot na klubskih tekmah, le njegova, sam pri sklenil, da konča zgodbo z rdeče-belimi. Zgodnji izpad iz Evrope, Atletico se je prvič, odkar zanj brani Oblak, poslovil od evropskih tekmovanj še pred spomladanskim delom (v ligi prvakov je osvojil zadnje mesto ter zaostal za Portom, Club Bruggejem in Bayerjem iz Leverkusna), v prvenstvu pa trenutno zaseda peto mesto. Nazadnje je v nedeljo doma ostal praznih rok proti vodilni Barceloni, za katero zaostaja kar 14 točk.

Uvedel je slog, ki marsikomu ni všeč, a je prinašal rezultate

Jan Oblak je predlani z Atleticom uresničil sanje in postal španski prvak. Foto: Guliverimage Navijači Atletica ne morejo biti zadovoljni, vseeno pa ima Simeone v njihovih srcih zaradi prejšnjih zaslug še toliko zaslug, da iz zadnjih neuspehov ne delajo drame. Tako meni vsaj večina. Obstajajo pa tudi skupine privržencev, ki so zelo težko prebolele evropsko zaušnico in so prepričane, da se je Simeonejev slog vodenja Atletica že izpel.

Moštvo, ki je gradilo osrednjo moč na fanatični obrambi in borbeni igri, s pomočjo katere je Oblak prejemal zelo malo zadetkov in osvajal priznanja zamora kot po tekočem traku, obenem pa v napadu razpolagalo z dovoljšnim številom vrhunskih posameznikov, ki so znali s pomočjo navdiha prevesiti jeziček na tehtnici v prid Atletica, je v tej sezoni ranljivo kot že dolgo ne.

Atleticov slog ''antinogometa'', ki so ga številni zasovražili, a je prinašal otipljive rezultate (Simeone je popeljal izbrance do dveh španskih naslovov, dvakrat je zaigral in nesrečno izgubil v finalu lige prvakov, osvojil je evropsko ligo, evropski superpokal …), je začel spravljati v obup tudi velika imena.

Joao Felix se želi po koncu sezone iz Londona vrniti v Madrid. Želi izkusiti igranje za Atletico pod vodstvom še katerega drugega trenerja kot Simeoneja? Foto: zajem zaslona

Portugalec Joao Felix tako ne skriva nezadovoljstva nad slogom, ki ga je Atletico ubral pod taktirko Simeoneja. O tem, česa vsega je sposoben, je dokazal konec lanskega leta na SP v Katarju, zdaj pa se seli na Otok, kjer bo igral kot posojen igralec Atletica za Chelsea.

Pogodba naj bi na njegovo željo vsebovala le dogovor o posoji do konca sezone, nato pa se najdražja okrepitev v zgodovini Atletica namerava vrniti v Madrid. Kot da bi slutil, da bi ga lahko takrat pri Atleticu pričakal nov trener, ki bo zagovarjal drugačen pogled na nogomet in se lotil dvobojev povsem drugače kot Simeone. Če se bo to uresničilo, bo vrhunski klubski nogomet priča eni od najodmevnejših sprememb tega desetletja.