Oblaku ni uspelo, Barcelona do sladke zmage v Madridu

Vodilna Barcelona je v derbiju 16. kroga španskega prvenstva v gosteh premagala Atletico (1:0) in izkoristila spodrsljaj madridskega Reala, ki je ostal brez točk pri Villarrealu (1:2). Katalonci so pobegnili belim baletnikom na +3, pred Atleticom pa imajo že 14 točk prednosti. Jana Oblaka, ki je v soboto dopolnil okroglih 30 let, je kot edini premagal francoski reprezentant Ousmane Dembele.

Na derbiju v Madridu se je kot zatresla le mreža Atletica. Katalonci, ki niso smeli računati na kaznovanega Roberta Lewandowskega, so bolje vstopili v dvoboj, nekajkrat pritisnili proti vratom gostiteljem, v 22. minuti pa Jana Oblaka z natančnim diagonalnim udarcem premagal Ousmane Dembele. Podajo je prispeval Gavi, ki je pred tem nekoliko odrinil Reinilda.

Branilec Atletica je padel na tla, zadišalo je po prekršku v napadu, a sodnik tudi po intervenciji VAR ni spreminjal odločitve. Do konca prvega polčasa so Madridčani nakajkrat ogrozili vrata gostov, najlepšo priložnost pa sta zapravila Jose Maria Gimenez, ki je po strelu z glavo zgrešil cilj, in Antoine Griezmann, ko se je ob njegovem ostrem strelu pod prečko izkazal vratar Kataloncev Marc-Andre ter Stegen.

Veselje nogometašev Barcelona po zadetku Ousmaneja Dembeleja. Foto: Reuters

Rezultat se v nadaljevanju ni spreminjal. Dembele bi lahko podvojil prednost Barcelone, a je njegov strel oplazil vratnico, v zaključnih minutah srečanja je zavrela kri Stefanu Saviću in Ferranu Torresu, oba sta prejela rdeči karton, nato pa se je v sodnikovem podaljšku ponudila izvrstna priložnost za izenačenje Griezmannu. Ter Stegen je bil že premagan, a je strel Francoza na golovi črti ustavil branilec Barcelona Ronald Araujo.

Barcelona tako ostaja trn v peti za trenerja Atletica Diega Simeoneja. V vseh tekmovanjih se je z njo pomeril 33-krat, a zmagal samo petkrat.

Real zapravil priložnost za skok na prvo mesto

Madridski Real ne more biti zadovoljen z vstopom v leto 2023. V pokalu je težje od pričakovanega strl odpor četrtoligaša Cacereno (1:0). Na tisti tekmi je trener Carlo Ancelotti spočil kar nekaj prvokategornikov. Ko pa se je z njimi podal v boj za prvenstvene točke na gostovanje pri Villarrealu, je doživel udarec.

Beli baletniki so izgubili (1:2) in zapravili priložnost, da bi v soboto zvečer na prvem mestu prehiteli Barcelono. Prvič po SP v Katarju je zaigral Luka Modrić. To je drugi poraz Reala v tej sezoni, rumena podmornica, za katero sta v polno zadela Yeremi Pino in Gerard Moreno (z bele točke), pa se je povzpela na peto mesto. Edini zadetek za Real je prispeval Karim Benzema, ki je izkoristil najstrožjo kazen. Villarreal je sicer premagal bele baletnike prvič po sedmih letih.

Karim Benzema je zadel za bele baletnike z bele točke, a to ni zadoščalo za pozitiven rezultat španskih prvakov. Foto: Reuters

