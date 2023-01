Neverjetno, kakšen mejnik! Real prekinil 121-letno tradicijo.

Verjeli ali ne, Real Madrid je na gostovanju pri Villarrealu, na katerem je ostal brez točk (1:2) in poskrbel za nezadovoljstvo navijačev, prvič v dolgi in zelo bogati zgodovini kluba začel dvoboj z enajsterico, v kateri ni bilo niti enega španskega nogometaša! Beli baletniki česa podobnega v 121-letni zgodovini ne pomnijo.

Po poročanju španskega športnega dnevnika Marca se je v soboto na stadionu La Ceramica v Villarrealu pisala prav posebna zgodovina. Madridski Real, za mnoge največji nogometni klub vseh časov, kar potrjuje tudi rekordno število evropskih naslovov (14), je prvič v 121-letni zgodovini kluba, v kateri je odigral kar 4435 tekem, vstopil v dvoboj brez enega samcatega španskega igralca.

Še na zadnjem ligaškem srečanju sta tekmo proti Valladolidu od prve minute začela Španca Dani Carvajal in Marco Asensio, ko pa so beli baletniki v soboto gostovali pri rumeni podmornici, se je Carvajal znašel na seznamu poškodovanih igralcev in ni kandidiral za srečanje, pred Asensiom pa je prejel prednost Urugvajec Federico Valverde.

Carlo Ancelotti je prvi trener madridskega Reala, ki je v začetno enajsterico uvrstil 11 tujih nogometašev. Foto: Reuters

Začetno enajsterico Reala so sestavljali legionarji iz sedmih držav. Največ je bilo Francozov, kar trije (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy in Karim Benzema), Brazilija (Vinicius Jr. in Eder Militao) ter Nemčija (Antonio Rüdiger in Toni Kroos) sta bila zastopana z dvema, Hrvaška (Luka Modrić), Belgija (Thibaut Courtois), Avstrija (David Alaba) in Urugvaj (Federico Valverde) pa z enim igralcem.

V nadaljevanju sta vendarle za Real zaigrala tudi dva španska nogometaša. Lucas Vazquez je vstopil v igro v 64. minuti namesto Tchouamenija, Asensio pa 16 minut pozneje namesto Valverdeja. Na klopi so ostali Jesus Vallejo, Nacho, Dani Ceballos in Luis Lopez, trener Carlo Ancelotti pa je s ''tujsko legijo'' vpisal drugi poraz v sezoni, saj je Real ostal prekratek (1:2), s tem pa tudi zapravil priložnost za skok na prvo mesto lestvice španskega prvenstva.

Šerif je konec septembra 2020 senzacionalno premagal Real v Madridu. Foto: Reuters

S tem je Real v zadnjih dveh letih izkusil oba ''ekstrema'', kar se tiče odsotnosti španskih nogometašev v enajsterici. Ko je namreč 28. septembra 2021 v ligi prvakov senzacionalno izgubil doma proti Šerifu iz Tiraspola, je dvoboj končal brez Španca v enajsterici. Takrat so dvoboj proti prvaku Moldavije na igrišču sklenili Belgijec Courtois, Brazilec Rodrygo, Brazilec Militao, Avstrijec Alaba, Nemec Kroos, Hrvat Modrić, Urugvajec Valverde, Francoz Camavinga, Srb Jović, Brazilec Vinicius in Francoz Benzema. Na tisti tekmi je od Špancev začel dvoboj le Lucas Vazquez.