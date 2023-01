Ni manjkalo veliko, pa bi senzacionalno izpadla Barcelona

V Španiji je sredina prvega tedna v letu 2023 rezervirana za pokalne tekme. Real Madrid, ki ni osvojil pokalne lovorike že devet let, je brez številnih zvezdnikov težje od pričakovanega v gosteh izločil četrtoligaša Cacerena. Atletico je s pomočjo Jana Oblaka v sredo na gostovanju odpravil drugoligaša Oviedo z 2:0, ogromno dela pa je imela Barcelona. Tretjeligaša Intercityja je izločila šele po podaljšku. Katalonci so zmagali s 4:3, zmagoviti zadetek je prispeval Ansu Fati. Branilec naslova Betis bo na delu v četrtek.

Rodrygo je odločil zmagovalca na torkovem gostovanju Reala pri četrtoligašu. Foto: Guliverimage Beli baletniki so v torek pogrešali številne zvezdnike, trener Carlo Ancelotti je dvoboj, v katerem je bil Real absolutni favorit, začel s postavo Lunin; Lucas, Militao, Nacho, Odriozola; Tchouameni, Camavinga, Ceballos; Asensio, Hazard in Rodrygo. Manjkali so Courtois, Carvajal, Alaba, Mendy, Kroos, Modrić, Vinicius in Benzema, rezultat je dolgo ostal nespremenjen, nato pa je v 69. minuti madriskega velikana odrešil muk brazilski reprezentant Rodrygo.

Mladi napadalec, ki je v četrtfinalu SP 2022 v Katarju zapravil strel z bele točke proti Hrvaški, je dosegel edini zadetek na srečanju. Cacereno, ki je v prejšnjem krogu presenetil prvoligaša Girono (2:1), se je tako poslovil od pokalnega tekmovanja, Real pa napredoval v osmino finala. Med najboljših 16 so se v torek uvrstili še Villarreal, Espanyol, Valencia, Levante in Sporting Gijon, Ceuta pa je presenetila najslabšega prvoligaša Elche.

Atletico je v sredo preskočil v pokalu drugoligaško oviro, v nedeljo pa ga čaka v la ligi veliki derbi proti Barceloni. Foto: Guliverimage

Atletico nadaljuje zmagoviti niz, ki ga je ujel po premoru zaradi SP 2022 v Katarju. Najprej je v pokalu je izločil Arenteiro (3:1), v prvenstvu premagal Elche (2:0), nato pa se v pokalu prebil med najboljših 16 z gostujočo zmago nad Oviedom. Drugoligaša iz Asturije je premagal z 2:0, Jan Oblak pa je branil vso tekmo in mrežo ohranil nedotaknjeno. Za Los Colchoneros sta zadela v polno Marcos Llorente in šele 19-letni Pablo Barrios, ki je tako zadel še na drugi zaporedni pokalni tekmi.

Soldevila prvi po Mbappeju in 23 mesecih

Za najbolj razburljivo pokalno srečanje 1/16 finala sta poskrbela Intercity in Barcelona. Tretjeligaš iz okolice Alicanteja je pošteno namučil Katalonce, ki so se veselili napredovanja šele po podaljšku. Zmagali so s 4:3, njihovo mrežo pa je kar trikrat zatresel 21-letni napadalec Oriol Soldevila. Postal je prvi nogometaš po Kylianu Mbappeju in februarju 2021, ki se je proti Barceloni razveselil hat-tricka.

Oriol Soldevila is the first player to score a hat trick against Barcelona since Kylian Mbappe in February 2021 👀



Take a bow 👏 pic.twitter.com/QuP5yDTwn0 — ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2023

Zanimivo je, da je Soldevila nekdanji up Barcelone. Rojen je v katalonskem velemestu, v mladosti je obiskoval La Masio, a na Camp Nouu ni našel sreče. Iskal jo je na Otoku pri mladi ekipi Birmingham Cityja, a se je lani poleti vrnil v domovino in oblekel dres Intercityja. Proti Barceloni je odigral predstavo kariere. Barcelona je v rednem delu trikrat vodila, a trikrat dovolila tekmecu, da je izenačil. V nedeljo jo čaka veliki derbi španskega prvenstva, pomerila se bo proti Oblakovemu Atleticu.

Žreb parov osmine finala španskega pokalnega tekmovanja bo v soboto.

