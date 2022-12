Atletico v krizi, četrtoligaša izločil po preobratu

Španski pokal, 2. krog:

Torek, 20. december:

Sreda, 21. december:

Četrtek, 22. december:

V tem delu pokalnega tekmovanja še ni štirih zelo močnih klubov. Real Madrid, Barcelona, Valencia in Betis počivajo, pridružili se bodo šele v naslednjem krogu, v 1/16 finala, sredi januarja pa jih čaka še španski superpokal v Savdski Arabiji. Atletica na omenjenem turnirju v nasprotju z lani ne bo. Tako imajo Los Colchoneros zadnjo priložnost, da rešijo sezono z osvojeno lovoriko, prav v pokalu. V prvenstvu močno zaostajajo za Barcelono in Realom, v Evropi pa so prvič, odkar pri njih brani Jan Oblak, izpadli še pred decembrom.

V zadnjih letih večkrat izpadli proti nižjeligašu

Diego Simeone Foto: Guliverimage Četa Diega Simeoneja se je po kriznem obdobju znašla v težavah. Atletico je dobil le eno od zadnjih sedmih tekem. Tokrat je imel na papirju zelo ugodnega tekmeca, sajje gostoval pri četrtoligašu Arenteiru. Je pa omenjeni klub iz Galicije v prvem krogu pokala izločil Almerio. Atletico je v zadnjih letih že dvakrat v pokalu izpadel proti tretjeligašu (Cornella v 2020/21 in Cultural Leonesa v 2019/20). Tokrat zaradi pred kratkim končanega SP v Katarju niso mogli računati na nekaj pomembnih igralcev. Manjkali so svetovni prvaki Rodrigo De Paul, Angel Correa in Nahuel Molina in pa podprvak Antoine Griezmann.

Domači so povedli ob koncu prvega polčasa, a je Yannick Carrasco takoj zadel za izenačenje. Drugi polčas se je za Atletico sicer začel z zapravljeno 11-metrovko Alvara Morate, a sta ob koncu zmago z goloma vendarle priigrala Pablo Barrios in Yannick Carrasco.