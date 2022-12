Jan Oblak je razdvojen

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je pred nedeljskim finalnim dvobojem svetovnega prvenstva med Argentino in Francijo razdvojen. Za koga naj stiska pesti? Na eni strani bo njegov dober prijatelj, Francoz Antoine Griezmann, na drugi pa kar trije Argentinci - Rodrigo de Paul, Nahuel Molina in Angel Correa.

V nedeljo se bodo za največjo lovoriko, kar jih lahko osvojiš v nogometu, pomerili kar štirje klubski soigralci Jana Oblaka. Škofjeločan, ki že vrsto let spada med najboljše vratarje na svetu, s slovensko reprezentanco pa še ni dočakal nastopa na velikem tekmovanju, bo tako na delu spremljal izbrani vrsti, v katerih nastopajo tudi njegovi znanci. Atletico je edini klub na svetu, ki bo imel v finalu kar štiri udeležence.

💣🚨| BREAKING: At least one Atlético de Madrid player will win the World Cup. 🔥🔴⚪️ pic.twitter.com/NoDkYKCd47 — Atletico Universe (@atletiuniverse) December 14, 2022

Oblak se je tako znašel v nehvaležnem položaju. Zmago bi privoščil vsem, a bo moral nekdo na koncu potegniti krajšo in se zadovoljiti s srebrom. Tako bo srce 29-letnega Slovenca med spremljanjem sklepnega dejanja SP 2022, to se bo na stadionu Lusail začelo v nedeljo ob 16. uri, razdvojeno.

Pred leti počela košarkarske vragolije z Dončićem

Jan Oblak je klubske soigralce na različnih bregovih v finalu SP spremljal tudi leta 2018. Takrat je Hrvat Šime Vrsaljko potegnil krajšo v boju s Francozoma Antoinom Griezmannom in Lucasom Hernandezom. Foto: Guliverimage Na eni strani bo Francoz Antoine Griezmann, ki na tem prvenstvu igra kot prerojen, blesti v zvezni vrsti, v sredo pa je bil izbran za najboljšega igralca polfinalnega spopada med Francijo in Marokom (2:0). Oblak je dober prijatelj s Francozom. Oba sta tudi strastna ljubitelja košarke, pred leti, ko je v španskem glavnem mestu domoval tudi Luka Dončić, so se včasih dobili in počeli košarkarske vragolije.

Slovenski kapetan nogometne reprezentance je ne nazadnje s košarko povezan tudi prek sestre Teje Oblak, ki jo prihodnje leto čaka nastop na evropskem prvenstvu v Sloveniji, eden izmed dveh ambasadorjev dogodka (drugi je Goran Dragić) pa je ravno Jan Oblak.

An ambassador for #EuroBasketWomen 2023, Jan Oblak can surely help you save the date. 🧤



The most exciting women’s basketball event of 2023 is now just six months away! pic.twitter.com/ItQ5q5yV2P — FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) December 15, 2022

Poraja se vprašanje, ali bo Jan na EuroBasketu v Ljubljani stiskal pesti za rojakinje kot nogometaš Atletica ali bo, ker se mu po koncu sezone izteče pogodba z madridskim klubom, odšel kam drugam. Otoški mediji so v zadnjem obdobju večkrat namignili, da se za izkušenega Slovenca znova zanima Manchester United.

Rodriga de Paula in Lionela Messija, nogometaša Atletica in PSG, od naslova svetovnega prvaka loči le še ena zmaga. Foto: Reuters

Oblak bo tako v nedeljo na delu spremljal Griezmanna, ki v Katarju z galskimi petelini brani naslov, na drugi strani pa se bodo za lovoriko vseh lovorik potegovali tudi Argentinci Rodrigo de Paul, Nahuel Molina in Angel Correa. Z veliko pomočjo razigranega Lionela Messija, ki ga Oblak zelo spoštuje in ga je že večkrat v intervjujih označil za najboljšega nogometaša vseh časov, so se uvrstili v finale. Argentina je na nogah, gavči so od velikega naslova, ki bi se ga še kako razveselil tudi Oblakov temperamentni trener Diego Simeone, oddaljeni le še eno zmago. Treba bo preskočiti še francosko oviro.

Svoje predstavnike bosta imela v finalu tudi Inter in Bayern. Že 11. zapored. S tem bosta italijanski in nemški velikan nadaljevala imeniten niz, ki v finalnih srečanjih SP traja vse od leta 1982.

Oblaka dvakrat ugnal Tavares, nato je sledi preobrat Atletica

Jan Oblak se z Atleticom pripravlja na nadaljevanje sezone. Prihodnji teden ga čakajo pokalne obveznosti, 29. decembra pa že tekma la lige. Foto: Reuters Medtem ko se njegovi francoski in argentinski soigralci pripravljajo na nedeljski spektakel z ogromnim vložkom, pa se Oblak pripravlja na nadaljevanje klubske sezone. Atleti so tako v sredo v prijateljskem obračunu premagali španskega drugoligaša Ponferradina (4:2). Trener Simeone pogreša kar nekaj prvokategornikov, vseeno pa se je Atletico predstavil z dokaj močno zasedbo. Oblak - njegov stanovski kolega in drugi vratar Atletica, Hrvat Ivo Grbić, se pripravlja na sobotno tekmo za tretje mesto na SP 2022 proti Maroku - je branil vso tekmo.

Med bolj znanimi imeni so od prve minute igrali še Stefan Savić, Mario Hermoso, Reinildo, Geoffrey Kondogbia in Yannick Carrasco, ki se je s SP v Katarju vrnil nepričakovano hitro. Z Belgijo je doživel šok in izpadel že po skupinskem delu. V skupini je zaostal za reprezentancama, ki bosta v soboto obračunali za tretje mesto. To sta Maroko in Hrvaška.

Nastop tako velikega števila zvezdnikov Atletica v finalu svetovnega prvenstva je tudi kritika Simeoneja, ki bi lahko z omenjenimi igralci - Griezmann se na primer na SP 2022 predstavlja v povsem drugačni luči kot pri Atleticu - ne le dosegal boljših rezultatov, ampak do njih prihajal z drugačnim, bolj kreativnim slogom nogometa.

Tako pa je Atletico, trenutno petouvrščena ekipa v španskem prvenstvu, prvič, odkar za njega brani Oblak, končal evropske nastope že po koncu skupinskega dela lige prvakov.

Antoine Griezmann na tem svetovnem prvenstvu spada med najboljše posameznike tekmovanja. Foto: Reuters

Atletico prihodnji četrtek čaka pokalna tekma, pomeril se bo z Arenteirom, vodilnim drugoligašem, nato pa se bo Simeonejeva četa 29. decembra v la ligi že pomerila za točke. Tekmec bo Elche, takrat pa bi lahko za Los Colchoneros nastopili tudi udeleženci nedeljskega finala.