Maroko ne bo postal prva afriška in arabska reprezentanca v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Maroški niz na prvenstvu v Katarju so prekinili nekdanji kolonizatorji Maroka Francozi, ki so z 2:0 atlaške leve poslali v boj za bron proti Hrvaški. Maroški selektor Walid Regragui je po polfinalnem porazu Maročane prosil, naj jim oprostijo.

Sedeminštiridesetletni v Franciji rojeni maroški selektor je imel le pohvale za trud svoje ekipe, potem ko se je njen pravljični pohod v polfinale SP v sredo končal s porazom proti Franciji, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Dali smo vse od sebe, to je najpomembnejše. Fantje so se borili do zadnje minute," je dejal Regragui, ki je bil deležen pohval za način, kako je njegova ekipa na prejšnjih tekmah premagala pirenejski nogometni velesili Španijo in Portugalsko.

"Želeli smo zmagati, a naleteli smo na močno ekipo, ki ve, kaj počne, in čaka, da naredite napako. Prav ta se nam je pripetila na začetku tekme," je dejal selektor, ko je imel v mislih francoski gol v 5. minuti obračuna po posredovanju Thea Hernandeza.

"Nimam jim česa očitati"

Maročane so pestile težave s poškodbami, davek, ki so ga morali plačati na poti do polfinala. Srednji branilec Nayef Aguerd se je po ogrevanju umaknil, namesto njega je vstopil Achraf Dari. Branilec in kapetan Romain Saiss je moral po zgolj 21 minutah oditi z igrišča.

"Izgubili smo veliko igralcev, ki so dali vse od sebe, Noussair Mazraoui je bil bolan, a je igral. Tudi Saiss. Nimam jim česa očitati, igralci dajo svoj maksimum," je dejal Regragui.

Po prejetem zadetku je Maroko skušal izenačiti, za kar pa mu je zmanjkalo nekaj "ubijalske" predrznosti in natančnosti pri izvedbi zaključnega strela v francoskem kazenskem prostoru.

"Lahko bi zadeli, a na žalost ni prišlo do gola. Naj nam Maročani oprostijo. Želeli smo si finale, a naslednjič, če bo le bog dal," je dejal.

"Svetu smo pokazali, da maroški nogomet obstaja"

"Dali smo maksimum, to je najpomembnejše. Prikazali smo se v zelo lepi luči, svetu smo pokazali, da maroški nogomet obstaja in da imamo čudovite navijače. Da lahko sežemo tudi po najvišji ravni, za zmago na svetovnem prvenstvu pa moramo še vedno veliko delati. Vendar nismo zelo daleč," je dodal.

Maroko v polfinalu svetovnega prvenstva proti Franciji ni izgubil le boja za finale, ampak tudi tri pomembne igralce, kar predstavlja velik hendikep za maroško reprezentanco na sobotnem obračunu proti Hrvaški.

Nayef Aguerd, igralec West Hama, ki je na prvih štirih tekmah svetovnega prvenstva izpustil le šest minut, zaradi poškodbe stegenske mišice ni igral v četrtfinalu proti Portugalski. Vrnil se je za polfinale proti Franciji, a se je umaknil po bolečinah. Kar je le dodatna težava za selektorja Maroka po poškodbah Saissa in Mazraouija.