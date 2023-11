Spolni napad v Ljubljani: Maročana sodnik poslal v pripor

V sredo so policisti v Ljubljani aretirali 26-letnega in 23-letnega državljana Maroka, ki ju sumijo storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. "Na območju Tabora v Ljubljani je neznana oseba na eni izmed zelenic na tleh zadrževala žensko, osumljenec pa je nato v družbi s še eno osebo zbežal s kraja," so včeraj na vprašanja Siol.net o dogodku odgovorili s policije. Oba osumljenca so aretirali blizu kraja zločina.