Policija aretirala dva Maročana, osumljena spolnega napada na žensko v Ljubljani

"Na območju Tabora v Ljubljani je neznana oseba na eni izmed zelenic na tleh zadrževala žensko, osumljenec pa je nato v družbi s še eno osebo zbežal s kraja," pravi policija. Na podlagi podanega opisa so v bližini prijeli 26-letnega državljana Maroka, prav tako so prostost odvzeli 23-letnemu državljanu Maroka, ki ga policija sumi pomoči pri dejanju, so nam še odgovorili na naša vprašanja.

Ljubljansko policijo so včeraj malo po sedmi uri zjutraj obvestili o sumu storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Na kraj so napotili več patrulj, policisti pa so takoj začeli intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in aktivnosti za prijetje osumljenca.

Kaj se je zgodilo?

Kot so nam pojasnili na policiji, je na območju Tabora v Ljubljani neznana oseba na eni izmed zelenic na tleh zadrževala žensko, osumljenec pa je nato v družbi s še eno osebo zbežal s kraja.

Na podlagi podanega opisa so v bližini prijeli 26-letnega državljana Maroka, ki so mu zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper spolno nedotakljivost odvzeli prostost. Prav tako so odvzeli prostost 23-letnemu državljanu Maroka, ki ga policija sumi pomoči pri dejanju.

Podrobnosti o kaznivem dejanju zaradi preprečitve ponovne viktimizacije žrtve in interesa preiskave, ki še intenzivno poteka, ne morejo podati. O vseh okoliščinah in ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.