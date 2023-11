Notranji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije o zahodnobalkanski migracijski poti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Notranji ministri bodo danes govorili o tem, kako čim bolj zmanjšati vpliv nadzora na državljane Slovenije, Hrvaške in Italije, ki dnevno prečkajo mejo.

Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške Boštjan Poklukar, Matteo Piantedosi in Davor Božinović se bodo danes sešli v Trstu. Po napovedih bodo govorili o zahodnobalkanski migracijski poti, krepitvi sodelovanja z Zahodnim Balkanom in začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih schengenskih mejah.

Začasni nadzor na mejah z Madžarsko in Hrvaško je Slovenija uvedla 21. oktobra, potem ko jo je Italija obvestila o uvedbi začasnega nadzora na meji s Slovenijo. Obe državi sta kot razlog navedli grožnje javnemu redu in notranji varnosti v EU, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter preprečevanje terorizma.

Nadzor podaljšan do 19. novembra

Nadzor sta sprva uvedli za deset dni, ta teden pa sta ga prvič podaljšali, in sicer do 19. novembra. Italija je že nakazala, da bodo mejo s Slovenijo predvidoma nadzirali vso zimo.

Število migrantov se je na tej poti precej povečalo

Na srečanju, ki se ga bo po navedbah notranjega ministrstva udeležil tudi generalni direktor policije Senad Jušić, bodo govorili tudi o aktualnem dogajanju na zahodnobalkanski migracijski poti. Ministra Poklukar in Piantedosi sta se v nedavnem telefonskem pogovoru strinjala, da je lahko ta pot privlačen koridor za morebitno radikalizacijo. Po vstopu Hrvaške v schengensko območje se je število migrantov, ki po tej poti in nato čez Hrvaško in Slovenijo pridejo v Italijo, precej povečalo.

Zahodni Balkan bo prav tako pomembna tema srečanja v Trstu. Nova italijanska vlada želi v regiji, kjer je precej dejavna tudi Slovenija, igrati večjo vlogo.