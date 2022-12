Francozi strli odpor Maroka in se zavihteli v veliki finale!

SP 2022 v Katarju, 21. tekmovalni dan, polfinale:

Na svetovnem prvenstvu se bosta za naslov v nedeljo pomerili Argentina in Francija. Galski petelini, ki v Katarju branijo naslov iz Rusije, so v drugem polfinalu z 2:0 (1:0) po trdem boju strli odpor Maroka. Francozi so še sedmič zaigrali v polfinalih svetovnih prvenstvev in se še četrtič in skupno drugič zapored prebili v veliki finale. Francozi tako ostajajo v boju za ubranitev naslova prvakov, s čimer bi postali prva ekipa s tem dosežkom po Braziliji leta 1962. V svojih vitrinah imajo do zdaj poleg pokala iz leta 2018 še lovoriko svetovnih prvakov iz leta 1998.

A tudi reprezentanca Maroka, ki je do tekme na tem prvenstvu prejela le en zadetek, je na igrišču pustila zelo pozitiven vtis in si priigrala nekaj izjemno lepih priložnosti za zadetek. Že z uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva je Maroko zagotovo pripravil najprijetnejše presenečenje turnirja v Katarju, ob tem pa se je v zgodovino zapisal kot prva afriška in arabska država med štirimi najboljšimi reprezentancami sveta.

Že pred začetkom težave za Francoze in Maročane

Francoski selektor Didier Deschamps je imel pred obračunom z Marokom kar nekaj skrbi, saj sta zaradi bolezni na torkovem treningu manjkala Dayot Upamecano in Adrien Rabiot. Rabiota zaradi bolezni celo ni bilo v kadru za tekmo z Marokom, medtem ko je Upamecano tekmo spremljal s klopi za rezerve. Spremembo pa so morali po ogrevanju napraviti v zasedbi Maroka, saj Nayef Aguerd, ki je bil prvotno uvrščen v enajsterico, ni bil nared, zato ga je v prvi postavi zamenjal Achraf Dari.

Theo Hernandez je zadel za 1:0. Foto: Reuters

Francozi so proti Maroku ekspresno zapretili. Po desni strani je žogo v kazenski prostor podal Antoine Griezmann, nato si je strel priboril Olivier Giroud, a je maroška obramba njegov poskus blokirala, žoga pa se je odbila do Thea Hernandeza, ki se je mojstrsko znašel in zadel za 1:0.

Maročani so kljub hitremu šoku čakali na svoje priložnosti. V deseti minut je moral prvič resneje posredovati francoski vratar Hugo Lloris, ki ga je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora v desni spodnji kot dodobra namučil Azzedine Ounahi.

Vratnica Girouda in škarjice El Yamiqa

Le nekaj minut kasneje so imeli znova veliko priložnost Francozi, potem ko se je v protinapadu znašel Giroud, ki je močno sprožil proti vratom Maroka, njegov poskus pa je v 17. minuti zadel vratnico. Maročani so v 21. minuti doživeli še en šok, saj kapetan Romain Saiss zaradi težav s poškodbo ni mogel nadaljevati tekme, priložnost pa je dobil Selim Amallah.

Vratnica Girouda. Foto: Reuters

Francozi so nato pobudo prepustili Maroku, sami pa so čakali na priložnosti iz protinapadov. Na začetku 36. minute si je v eni izmed takšnih akcij lepo priložnost priigral Mbappe, a je njegov poskus maroška obramba odbila, nato pa je na prazen gol streljal še Giroud, ki pa je bil znova nenatančen.

Že ob koncu prvega polčasa pa so si najlepšo priložnost v prvem polčasu priigrali Maročani. V 44. minuti je iz kota podal Hakim Ziyech, žoga pa se je od francoske obrambe odbila do Jawada El Yamiqa, ki je atraktivno poskusil s škarjicami, a je Lloris z zadnjimi močmi in s pomočjo vratnice mrežo ohranil nedotaknjeno. Tudi v sodnikovem dodatku so maroški nogometaši ogrožali vrata Francozov, a brez uspeha.

Atraktiven poskus Jawada El Yamiqa. Foto: Reuters

Tudi v drugem polčasu so Maročani nadaljevali predstavo iz zadnjih minut prvega dela. Vztrajno so napadali vrata Francozov, ki so se nekajkrat pošteno igrali z ognjem, a sta v zadnjih vrstah vselej svojo nalogo opravila Ibrahima Konate in Antoine Griezmann, ki je pomagal pri obrambnih nalogah.

Čakanje na morebiten protinapad se je Francozom obrestovalo v 79. minuti, ko je Mbappe kot strela švignil mimo obrambe Maroka, ki je v zadnjem trenutku odbila njegov poskus, a je žoga našla Randala Kola Muanija, ki je žogo brez težav pospravil v prazno mrežo in povišal na 2:0, s tem pa postavil tudi končni izid polfinala. Maročan Ounahi je v sodniškem dodatku sicer streljal še enkrat, vendar je iztržil le kot, v 94. minuti pa je Jules Kounde tik pred golovo črto ustavil še eno žogo po maroškem strelu iz bližine.

Francija in Maroko sta igrala prvi polfinale z afriškim predstavnikom in tretjega, ki ni bil zgolj evropsko-južnoameriško obarvan (ZDA 1930, Južna Koreja 2002).

Francija : Maroko, foto: Reuters:

1 / 31 2 / 31 3 / 31 4 / 31 5 / 31 6 / 31 7 / 31 8 / 31 9 / 31 10 / 31 11 / 31 12 / 31 13 / 31 14 / 31 15 / 31 16 / 31 17 / 31 18 / 31 19 / 31 20 / 31 21 / 31 22 / 31 23 / 31 24 / 31 25 / 31 26 / 31 27 / 31 28 / 31 29 / 31 30 / 31 31 / 31

V Franciji pred tekmo z Marokom policijske okrepitve Zaradi slabih izkušenj v soboto, ko so po uvrstitvi obeh ekip v polfinale tudi v Parizu izbruhnili navijaški neredi, so tokrat Francozi več pozornosti namenili varnosti. Med drugim so poostreno nadzirali mesta, kjer bi lahko bila uporaba pirotehnike nevarna, preventivno pa bodo odstranili tudi smetnjake, gradbene ograje in podobno, kar bi se lahko v morebitnih navijaških izgredih spremenilo v nevarne predmete. Kot je poročala francoska tiskovna agencija, so po sobotnih tekmah aretirali 170 oseb, od tega sto v Parizu.

Preberite še: