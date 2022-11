V Katarju je bilo vroče do zadnje minute, znana prva para osmine finala

Začel se je tretji krog prvega dela SP 2022, v katerem bodo postali znani udeleženci osmine finala. V skupini A je prvo mesto pripadlo Angliji, ki je na zadnji tekmi skupinskega dela, na kateri je pravico delil Slavko Vinčić, s 3:0 ugnala Wales. Z drugega mesta so v izločilne boje napredovali nogometaši ZDA, ki so z 1:0 po pravi drami ugnali neposrednega tekmeca Iran. V skupini A je preboj iz skupine uspel Nizozemski, ki je po zmagi nad Katarjem (2:0) osvojila prvo mesto, drugo vstopnico si je zagotovil Senegal, potem ko je z 2:1 ugnal Ekvador. Katar je nastope končal kot najslabši gostitelj v 92-letni zgodovini SP. Prva para osmine finala sta tako Nizozemska – ZDA in Anglija – Senegal.

SP 2022 v Katarju, 10. tekmovalni dan:

Lestvici:

Angleži v drugem polčasu do zmage na "bratskem" obračunu Sodnik na tekmi med Anglijo in Walesom je Slavko Vinčić. Foto: Reuters

Prvo mesto v skupini A je po zmagi v zadnjem krogu nad Walesom (3:0) pripadlo nogometašem Anglije, ki bi ji sicer za napredovanje zadostoval že remi. Ti so na koncu zbrali sedem točk in se bodo v osmini finala pomerili s Senegalom, ki je v skupini B osvojil drugo mesto.

Angleži so do zmage v tretjem krogu prišli po zaslugi drugega polčasa. Po precej mirnem prvem polčasu, po koncu katerega se na igrišče ni več vrnil prvi zvezdnik Walesa Gareth Bale, je v drugem sledila kompletna nadvlada Anglije.

Zasedbo Garetha Soughata je v 50. minuti z evrogolom iz prostega strela z natančnim strelom v desni zgornji kot vrat nasprotnika v vodstvo popeljal Marcus Rashford. Le dve minuti kasneje je po izgubljeni žogi Bena Daviesa in podaji Harryja Kana zadel še Phil Foden. Angleži se pri tem niso ustavili, v 68. minuti se je še drugič na tekmi med strelce vpisal Rashford, ki je s tem postavil tudi končni izid.

Valižani so trenutno v nizu osmih tekem brez zmage (dva remija, šest porazov), kar se jim ni zgodilo že 19 let. Ob tem se ne morejo pohvaliti niti z izkupičkom na medsebojnih tekmah z Anglijo, saj so na dosedanjih 13 uradnih medsebojnih tekmah so zmagali le enkrat.

Američani po drami boljši od Irana

Na drugi tekmi v skupini B so si nogometaši ZDA po pravi drami v zadnjih minutah srečanja in z zmago z 1:0 nad Iranom zagotovili pet točk in drugo mesto v skupini B. Američani, ki bodo v osmini finala igrali prvič po letu 2014, so povedli v 38. minuti, potem ko je po podaji Sergina Desta zadel Christian Pulisic, ki je dosegel svoj 22. gol v dresu ZDA. Pulisic je sicer ob doseženem zadetku nesrečno trčil v vratarja Irana Alireza Beiranvanda, zaradi poškodbe pa je moral ob koncu prvega polčasa z igrišča, s čimer je povzročil veliko skrbi pri navijačih ameriške reprezentance.

Reprezentanci v drugem polčasu nista več zadeli, čeprav so Iranci na vse pretege skušali priti do izenačujočega zadetka, nekajkrat so zahtevali tudi strel iz bele pike, so ostali brez gola, ki bi jih popeljal v osmino finala. Tekmi so mediji pripisovali tudi politični naboj zaradi napetosti med ZDA in Iranom, a na zelenici o tem ni bilo ne duha ne sluha.

Christian Pulisic je ob zadetku grdo trčil z iranskim vratarjem. Zatem je odšepal z igrišča, ob koncu polčasa pa se ni več vrnil na zelenico. Foto: Reuters

Iran je s porazom zapravil priložnost za sploh prvo uvrstitev v osmino finala.

Senegalcem uspelo prvič po 20 letih

Ekvador proti Senegalu. Na prvi pogled tekma, ki ne bi pritegnila veliko gledalcev, a se je odločalo o udeležencu osmine finala, čemur smo bili od prve minute priča tudi na igrišču. Zmage z 2:1 in napredovanja so se na koncu veselili nogometaši Senegala, ki so s šestimi točkami na koncu zasedli drugo mesto v skupini A, s točko manj od Nizozemske in dvema več od Ekvadorja.

Odločilna tekma se je začela s prevlado Senegalcev, ki so v v 44. minuti prišli do vodstva, potem ko so bili v prvem polčasu veliko boljši nasprotnik od reprezentance iz južne Amerike. V 42. minuti je v kazenskem prostoru Ekvadorcev Piero Hincapie podrl Ismaila Sarra, sodnik Clement Turpin pa je pokazal na najstrožjo kazen. Z bele pike je nato z natančnim strelom v desni kot afriško reprezentanco v vodstvo povedel prav Sarr.

Senegalci so se prvič po letu 2002 na svetovnih prvenstvih zavihteli v osmino finala. Foto: Reuters

A Ekvadorci so se v drugem polčasu vrnili med žive. V 67. minuti je na 1:1 izenačil Moises Caicedo. A veselje Ekvadorcev je bilo res kratkotrajno, saj so Senegalci le tri minute kasneje spet povedli. Senegalci so v 70. minuti izvajali prosti strel, po katerem je v svojem kazenskem prostoru slabo izbijal Enner Valencia, najbolje se je znašel senegalski kapetan Kalidou Koulibaly in poskrbel za zmago Afričanov z 2:1. Senegal je tako dobil tudi tretjo medsebojno tekmo z Ekvadorjem, drugič v zgodovini svetovnih prvenstev se Senegalci veselijo uvrstitve v osmino finala, kjer so bili tudi leta 2002.

Nizozemci do najboljšega izhodišča, Katar v zgodovino kot najslabši

Prvo mesto v skupini A je pripadlo Nizozemski, ki je v tretjem krogu brez težav z 2:0 odpravila gostitelja prvenstva Katar, ki je domače prvenstvo sklenil brez osvojene točke in z razliko v golih 1:7, kar je najslabši izplen gostiteljev v zgodovini svetovnih prvenstev. S tem se je v zgodovino zapisal kot najslabši gostitelj svetovnih prvenstev in šele drugi po Južnoafriški republiki (2010), ki se ni prebil iz skupinskega dela.

Cody Gakpo je Nizozemsko popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

Nizozemci so proti Katarju napadali od prve minute, v 26. minuti je premoč gostov kronal Cody Gakpo, ki je na tem prvenstvu še posebej vroč, saj je tudi svoj tretji strel pretvoril v gol, potem ko je bil natančen z roba kazenskega prostora s strelom po tleh v desni kot. Takoj na začetku drugega polčasa je rezultat na 2:0 povišal Frenkie de Jong, ki je odbito žogo v 49. minuti spravil v mrežo Katarja in postavil tudi končni izid tekme. Za člana Barcelone je bil to drugi gol v dresu Nizozemske. Ta je na svojih zadnjih 26 tekmah izgubila samo enkrat, devetič se je uvrstila v osmino finala SP, nazadnje ji je to uspelo 2014 v Braziliji, kjer je na koncu zasedla tretje mesto.

Nizozemci so z zmago ohranili neporažen niz v predtekmovanjih na svetovnih prvenstvih. V zadnjih šestnajstih tekmah so zmagali dvanajstkrat in štirikrat remizirali.

