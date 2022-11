Bale Valižanom, ki so čakali 64 let, priskrbel točko!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnji tekmi drugega dne SP 2022 v nogometu v Katarju sta se ZDA in Wales, ki na svetovnem prvenstvu nastopa prvič po 64 letih, razšla z remijem 1:1. Za uvod v tekmovalni dan so evropski podprvaki Angleži s 6:2 nadigrali Iran, Nizozemci pa so z zadetkoma v zadnjih minutah z 2:0 premagali Senegal.

Po uvodnem dnevu, v katerem je Ekvador pokvaril načrte bogatim gostiteljem in Katar premagal z 2:0, smo drugi dan prvenstva na delu videli šest udeležencev, od torka pa bodo ljubitelji nogometa, vsaj kar zadeva skupinski del, vsakodnevno uživali v kar štirih tekmah.

SP 2022 v Katarju, 2. tekmovalni dan:

Lestvici:

Wales se je po dolgih 64 sušnih letih vrnil na nogometno svetovno prvenstvo. Valižani so jo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 zagodli Avstrijcem in Ukrajincem. Še posebej motiviran je 33-letni Gareth Bale, ki pa s soigralci v prvem polčasu ni navdušil, a zgodba se je v drugem spremenila.

Timothy Weah je ZDA popeljal v vodstvo. Foto: Reuters Američani, pri katerih prvi zvezdnik Christian Pulisic zelo dobro pozna najboljše nogometaše Walesa, so odločno odprli srečanje, prevladovali in pritiskali proti golu tekemca, do lepe priložnosti je v deseti minuti prišel Joshua Sargent, a mu ni uspelo premagati Wayna Hennesseyja.

Ameriški nogometaši so še naprej nadzirali potek obračuna in premoč kronali v 36. minuti, ko je Pulisic s podajo lepo našel Timothyja Weaha, ta pa je zadel za vodstvo in postavil izid uvodnega polčasa, v katerem Wales ni pokazal veliko.

Gareth Bale je najprej izsilil 11-metrovko, nato pa uspešno izvedel najstrožjo kazen in Walesu priboril točko. Foto: Reuters

Zmaji so v drugem polčasu zaigrali precej bolje, vroče je bilo v 64. minuti, ko je zapretil Ben Davies, a se je z obrambo izkazal Matt Turner. Tik zatem je imel Wales še eno priložnost, a mu ni uspelo zatresti ameriške mreže. Nato pa 81. minuta. Po vložku Walkerja Zimmermana je v kazenskem prostoru padel Bale, sodnik Abdulrahman Al Jassim je pokazal na belo točko, kapetan Valižanov je uspešno izvedel 11-metrovko in izenačil na 1:1. Še naprej so bili Valižani nevarni, na koncu celo napadali za zmago, a ostalo je pri delitvi točk.

Fotogalerija s tekme (Foto: Reuters)

Nizozemci ob koncu le strli Senegal

Na drugi tekmi prvega kroga skupine A sta se za točke udarila Senegal, ki na SP pogreša najboljšega igralca Sadia Maneja, in Nizozemska, ki zaradi poškodbe stegenske mišice na prvi tekmi še ni mogla računati na Memphisa Depayja. Cody Gakpo in Frenkie de Jong sta zrežirala zadetek za vodstvo Nizozemcev z 1:0, na koncu so slavili z 2:0. Foto: Reuters

Tulipani so se na svetovni oder vrnili po osmih letih. V Rusiji jih leta 2018 ni bilo, pod vodstvom izkušenega Louisa van Gaala pa načrtujejo odmeven rezultat. Pred osmimi leti jih je v Braziliji popeljal kar do tretjega mesta, tokrat pa so v Katarju začeli z zmago z 2:0.

Andries Noppert je kar nekajkrat rešil Nizozemce pred golom. Foto: Reuters Uvodni polčas je minil v razmeroma izenačeni predstavi obeh reprezentanc, ki pa jima ni uspelo zatresti mreže. Senegal je odločno krenil in nekajkrat sprožil proti vratom, a ni ogrozil enega od kasnejših junakov obračuna Andriesa Nopperta. Na drugi strani so tudi Nizozemci nekajkrat poskusili, Daley Blind je z glavo meril mimo vrat v 17. minuti, le dve minuti kasneje pa se je pred vrati Frenkie de Jong preveč obotavljal in zamudil priložnost za udarec iz ugodnega položaja. V 25. minuti je nevarno z leve strani streljal Ismaila Sarr, a je Virgil van Dijk požrtvovalno z glavo izničil nevarnost. Za Nizozemce je v 40. minuti poskusil še Steven Berghuis, a je žoga po njegovem strelu končala nad vrati.

V drugem polčasu so prvi nevarneje zapretili oranžni, van Dijk pa je po podaji iz kota z glavo meril malenkost prek vrat. Gledalci so na prvi zadetek na tekmi čakali do 85. minute, ko je Frenkie de Jong z lepo podajo v kazenski prostor zaposlil Codyja Gakpoja, ta pa popeljal Nizozemce v vodstvo. Tik zatem so imeli lepo priložnost Senegalci, a se je ob strelu Papeja Gueyeja še enkrat izkazal nizozemski vratar Andries Noppert. Globoko v sodnikovem dodatku je Davy Klaassen zabil za končnih 2:0 tulipanov.

Fotogalerija tekme (foto: Reuters):

Angleži so svetovno prvenstvo odprli z zmago s 6:2 nad Iranom. Foto: Guliverimage

Angleži napolnili gol Irana

Otoški mediji so z nestrpnostjo dočakali začetek SP 2022 za tri leve, od katerih pričakujejo ogromno. Gareth Southgate je v Rusiji popeljal Angleže do četrtega mesta, zdaj želi narediti še korak naprej. Prvo nalogo so opravili odlično.

Že v prvih minutah obračuna Anglije in Irana so veliki udarec doživeli nogometaši reprezentance z Bližnjega vzhoda, pri katerih je udarec v glavo ob nesrečnem stiku s soigralcem, po katerem je močno krvavel iz nosu, utrpel vratar Alireza Beiranvand, ki sicer drži rekord za najdaljši met žoge na svetu. To mu je uspelo leta 2016, ko je na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Južni Koreji žogo zalučal kar 61 metrov in 26 milimetrov daleč. V 19. minuti je nesrečnega vratarja zamenjal Hossein Hosseini.

Alireza Beiranvand je v 19. minuti zaradi poškodbe moral iz igre. Foto: Reuters

Angleži so sicer večino prvega polčasa imeli žogo v svoji posesti, v 33. minuti je sprožil Harry Maguire, ki je po podaji iz kota Kierana Trippierja z glavo zatresel prečko, le dve minuti kasneje pa so Angleži le kronali premoč. Po asistenci Luka Shawa je z glavo zadel 19-letni Jude Bellingham, ki je dosegel prvi gol za reprezentanco treh levov. Bellingham je v zasedbi Anglije tudi edini legionar, saj brani barve Borussie Dortmund iz Nemčije.

Anglija je ob koncu prvega polčasa zapretila še drugič, potem ko je izjemen projektil v mrežo Irana v 43. minuti poslal nogometaš Arsenala Bukayo Saka, že v sodnikovem podaljšku prvega polčasa pa je za totalno dominacijo Anglije po lepi podaji Harryja Kana zadel še Raheem Sterling. Nogometaši so sicer v prvem polčasu odigrali kar 14 minut sodnikovega dodatka zaradi prekinitve, ki je nastala ob poškodbi iranskega vratarja Beiranvanda.

Harry Maguire je predčasno končal srečanje. Foto: Guliverimage V drugem polčasu je nekaj skrbi vzbudil Kane, posredovala je tudi zdravniška služba, a je lahko nadaljeval. V 63. minuti se je mreža Irana zatresla še četrtič. Slabo podajo Hosseinija je izkoristil Saka in zadel za 4:0.

A rezultat ni vztrajal prav dolgo, na drugi strani se je Mehdi Taremi pred golom dobro otresel Harryja Maguireja in s pomočjo prečke znižal. Maguire je nekaj minut zatem po udarcu, ki ga je prejel, končal tekmo. V 72. minuti pa nova sprememba rezultata, med strelce se je za 5:1 s prvencem na SP vpisal še rezervist Marcus Rashford. In ni bilo še konec festivala angleških zadetkov, Jack Grealish je v 90. minuti zvišal na 6:1. Globoko v sodnikovem dodatku je imel priložnost za znižanje Sardar Azmoun, a mu je zadetek preprečil okvir vrat. Ko je že kazalo, da se bo končalo z izenačeno najvišjo zmago Anglije na SP, so si Iranci prislužili 11-metrovko, v 13. minuti dodatka jo je uspešno izvedel Taremi in postavil končnih 6:2.

