Argentinski mediji kopljejo po preteklosti slovenskega sodnika

Argentinski mediji so se razpisali o slovenskem nogometnem sodniku Slavku Vinčiću, ki bo v torek sodil na prvi tekmi skupine C na svetovnem prvenstvu v Katarju. V tej se bodo Argentinci, eni najresnejših kandidatov za naslov prvaka, udarili z izbrano vrsto Savdske Arabije. Zapičili so se v afero s prostitutkami in drogami iz leta 2020.