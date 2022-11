Kylian Mbappe, po oceni Transfermarkta znaša njegova tržna vrednost 160 milijonov evrov, bo najdražji udeleženec SP 2022. Foto: Reuters Ko je Transfermarkt nedavno povišal oceno tržne vrednosti Erlinga Brauta Haalanda s 150 na 170 milijonov evrov, je norveškega fenomena, prototipa napadalca, ki zabija z neverjetnim občutkom in natančnostjo, zaradi svoje mladosti (22 let) in močnega kluba (Manchester City) bi lahko še dolgo kraljeval zelenicam, proglasil za najdražjega nogometaša na svetu.

Svetlolasi Skandinavec, ki se je letos v ligi narodov predstavil (in zadel v polno, kar pa Norveški vendarle ni pomagalo niti do točke) tudi v Ljubljani, je tako na lestvici najdražjih nogometašev prehitel Kyliana Mbappeja (160 milijonov evrov). Hitronogi napadalec PSG, pri katerem odloča o marsičem, bo letos v Katarju s francosko izbrano vrsto branil svetovno lovoriko, ob odsotnosti Haalanda bo na papirju udeleženec katarskega spektakla z najvišjo tržno vrednostjo.

Škofjeločan med petimi najdražjimi vratarji na svetu

Jan Oblak in Erling Haaland še nista nastopila na velikem tekmovanju. Bosta prvič na delu z elito leta 2024 v Nemčiji, ki bo gostila Euro? Foto: Vid Ponikvar/Sportida Norveška je bila za razliko od Francije neuspešna v kvalifikacijah, podobno usodo je doživelo še nekaj v svetovnem nogometu zelo izstopajočih imen. V Katarju denimo ne bo Egipčana Mohameda Salaha (Liverpool), Nigerijca Victorja Osimhena (Napoli), kopice Italijanov, naj omenimo najdražje, kot so Nicolo Barella (Inter), Federica Chieso (Juventus), Alessandra Bastonija (Inter) in Gianluigija Donnarummo (PSG), Gruzijca Khviche Kvaratskhelie (Napoli), Haalandovega rojaka Martina Odegaarda (Arsenal), Slovaka Milana Škriniara (Inter), Škota Andrewa Robertsona (Liverpool), Kolumbijca Luisa Diaza (napadalca je tudi poškodovan), Avstrijca Davida Alabe (Real) in podobno.

Slovenskemu kapetanu Janu Oblaku, dolgoletnemu vratarju madridskega Atletica in kar petkratnemu dobitniku priznanja Zamora, je v zadnjih letih strmo padla tržna vrednost. Tik pred izbruhom epidemije koronavirusa je znašala rekordnih 100 milijonov evrov, s čimer je Oblak postavljal nove mejnike, kar se tiče višine tržne vrednosti čuvajev mreže, od konca septembra pa znaša le še 40 milijonov evrov. Oblak še vedno spada med pet najdražjih vratarjev na svetu, na SP 2022 pa izmed omenjene druščine ne bosta nastopila le dva. Italijan Donnarumma, junak Eura 2020, in Škofjeločan.

Antoine Griezmann in Kylian Mbappe bosta letos v Katarju pogrešala Paula Pogbaja. Foto: Reuters

Poškodbe so jo zakuhale marsikateremu asu

Največ vrhunskih in zelo cenjenih nogometašev bo izpustilo nastop na SP 2022 zaradi zdravstvenih razlogov. Selektorji bi jih z veseljem povabili v Katar, a so poškodbe prehude, tako da bodo številni asi spremljali SP 2022 zgolj v vlogi gledalca. Pri branilcih naslova tako izstopata poškodovana "prvokategornika" Paul Pogba (Juventus) in N'Golo Kante (Chelsea), ki sta imela zelo pomembno vlogo pri osvajanju svetovnega naslova leta 2018 v Rusiji, na seznamu poškodovanih je tudi Wesley Fofana (Chelsea), eden najdražjih branilcev na svetu. V francoski obrambi ne bo tudi Presnela Kimpembeja (PSG) in vratarja Mika Maignana (Milan), v napadu pa Kamplovega soigralca Christopherja Nkunkuja (Leipzig), ki se je poškodoval na treningu le nekaj dni pred začetkom SP 2022.

Sadio Mane je ostal brez nastopa na največjem turnirju na svetu zaradi poškodbe na tekmi nemškega prvenstva med Bayernom in Werderjem. Foto: Guliverimage

Afriški prvak Senegal ne bo mogel računati na pomoč ljubljenca navijačev, enega najboljših Afričanov tega stoletja, Sadia Maneja, ki se je poškodoval v dresu Bayerna. Pri Nemcih ne bo Marca Reusa (Borussia Dortmund), Floriana Wirtza (Bayer Leverkusen) in Tima Wernerja (Leipzig), pri Angležih bodo manjkali Reece James, Ben Chilwell (oba Chelsea) in Emile Smith Rowe (Arsenal), Nizozemci bodo pogrešali poškodovanega Georginia Wijnalduma (Roma), Portugalci Dioga Joto (Liverpool) in Pedra Neta (Wolverhampton), Argentinci Giovanija Lo Celsa (Villarreal), Nicolasa Gonzaleza (Fiorentina) in Joaquina Correo (Inter), Brazilca Arthurja Mela (Liverpool), Belgijci Alexisa Saelemaekersa (Milan), Valižani Davida Brooksa (Bournemouth), Mehičani Jesusa Corono (Sevilla), Španci Kepo Arrizabalago (Chelsea) in Joseja Luisa Gayo (Valencia) … Če naštejemo le nekaj najbolj znanih osmoljencev, ki jih je od nastopa na SP 2022 oddaljila poškodba.

Sergio Ramos (desno) je bil na zadnjem SP v Rusiji kapetan španske reprezentance. Letos ga v Katarju ne bo. Foto: Reuters

Slabša klubska forma, s katero niso mogli prepričati selektorja, prevelika konkurenca v izbrani vrsti ali pa kateri drugi razlogi, so imeli prste vmes pri odločitvah, da na SP 2022 ne bo nastopil Nemec Mats Hummels (Borussia Dortmund), Brazilca Roberto Firmino (Liverpool) in Gabriel Magalhaes (Arsenal), pri Špancih ne bo zelo izkušenih zvezdnikov kot so denimo Sergio Ramos (PSG), Thiago Alcantara (Liverpool) in David De Gea (Manchester United), Gerard Pique je sklenil kariero, pri Portugalcih ne bo Renata Sanchesa (PSG) in Joao Moutinho (Wolverhampton), pri Francozih Ferlanda Mendyja (PSG), pri Angležih Jadona Sancha (Manchester United), Fikaya Tomorija (Milan) in Ivana Toneyja (Brentford), pri Nizozemski Ryana Gravenbercha (Bayern) in Svena Botmana (Newcastle), pri Mehiki Santiaga Gimeneza (Feyenoord), pri Hrvaški Anteja Rebića (Milan) …

Svet bo pogrešal tudi Oblaka in Šeška Benjamin Šeško je prejšnji mesec navdušil svet z atraktivnim zadetkom na Švedskem. V reprezentančnem dresu je zadel že na štirih zaporednih tekmah! Foto: Guliver Image Pri ESPN so se tako poigrali s tem, kdo izmed najboljših na svetu bo manjkal v Katarju, in med 18 izbranih vključili kar dva Slovenca! Udarno enajsterico so sestavljali Italijan Donnarumma, Anglež James, Avstrijec Alaba, Škot Robertson, Kolumbijec Diaz, Italijan Barella, Francoz Pogba, Gruzijec Kvaratskhelia, Egipčan Salah, Ukrajinec Mudrik (mladi napadalec Mihajlo Mudrik, ki je v tej sezoni blestel v ligi prvakov v dresu Šahtarja) in Norvežan Haaland, na klop pa so posadili Slovaka Škriniarja, Francoza Kanteja, Mehičana Corono, Nigerijca Osimhena, Norvežana Odegaarda in kar dva Slovenca! Ne le vratarja Jana Oblaka, ki že vrsto let spada v svetovni vrh, ampak tudi dragulja slovenskega nogometa, komaj 19-letnega napadalca Benjamina Šeška, ki mu gre v državnem dresu imenitno, saj se je vpisal med strelce na zadnjih štirih tekmah. Če bo zadel v polno še v nedeljo, bo izenačil absolutni slovenski rekord (pet zaporednih tekem), ki ga je leta 1999 postavil eden in edini Zlatko Zahović. Sportal Kakšen podvig 19-letnega dragulja! To v 21. stoletju ni uspelo še nobenemu Slovencu. To pa je le še dokaz več, kako cenijo v tujini mladega napadalca, za katerem so v poletnem prestopnem roku pogledovali tudi najboljši angleški klubi, nato pa se je Radečan odločil za rdeče bike iz Leipziga.

Svetovno prvenstvo v Katarju se bo začelo v nedeljo, ko se bosta v uvodni tekmi skupine A udarila gostitelj Katar in južnoameriški predstavnik Ekvador. Foto: Guliver Image

Svetovno prvenstvo v Katarju se bo začelo z nedeljsko tekmo med Katarjem in Ekvadorjem. Trajalo bo vse do 18. decembra, ko bo znan svetovni prvak. Naslov brani Francija.