Ne le moderni stadioni, brez primere tudi metro #video

Foto: Guliver Image Med infrastrukturne presežke v Katarju sodi tudi nov sistem podzemne železnice, ki bo imel tudi dolgoročni pomen. Ne le za več kot milijon navijačev, ki prihajajo v Katar, temveč tudi za domačine, ki so se zadnja leta utapljali v prometnih zastojih. "Do zdaj smo se vozili le z osebnimi vozili in smo potrebovali tudi po uro in več, da smo prišli od ene do druge točke. Zdaj lahko v 10, 20 minutah pridemo kamorkoli," razlaga eden od domačinov Yaqub Ali Sheikh.

Posnetki, ki jih je v Dohi posnel Reuters, pričajo o zelo moderni podzemni železnici. Razkošne postaje, vlaki pa tudi z oblazinjenimi sedeži. V času svetovnega prvenstva bo 21 ur na dan vozilo kar 110 vlakov (običajno 75).