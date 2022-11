Danski novinar doživel šok v Katarju #video

Še nekaj dni, pa se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu. V Katar se odpravlja ogromno navijačev in novinarjev. Prireditelji so jim obljubljali marsikaj, a so nekateri že kmalu po prihodu naleteli na razočaranje. O tem pričata neprijetni izkušnji danskega novinarja TV2 in navijača, ki je v svet poslal posnetek ''ekskluzivnih'' nastanitev, za katere morajo navijači odšteti vsaj 200 dolarjev na dan, a ponujajo zelo malo.

V zgodovini nogometa še ni bilo svetovnega prvenstva, pred katerim bi odmevalo toliko afer in kontroverznosti kot ravno pred letošnjim v Katarju. Na eni strani ponuja moderne, tehnološko sodobne in brezhibne stadione, podprte z vrhunsko prometno infrastrukturo, na drugi strani pa dvigajo prah obtožbe o podkupovanju volilnih glasov, žalostna usoda več tisoč gradbenih delavcev iz revnih držav, katerih življenja so za večno ugasnila med gradnjo razkošnih objektov, na katerih se bodo od 20. novembra do 18. decembra predstavljali največji velemojstri nogometne igre.

Po Evropi v zadnjih tednih ni manjkalo pozivov navijačev različnih klubov k bojkotu SP 2022 v Katarju. Foto: Reuters

Katar predstavlja tudi državo s specifično kulturo in tradicijo. To bodo morali upoštevati tudi nogometni navijači, ki so bili na prejšnjih največjih turnirjih vajeni drugačnih ritualov. V Katarju bo treba paziti, kako z alkoholom in javnim izkazovanjem ljubezni, pri zadnjem bodo pod največjim pritiskom istospolno usmerjeni ljubitelji nogometa. Čaka nas torej nogometni festival v majhni, a še kako bogati arabski državi, kjer bodo stvari potekale bistveno drugače, kot so na primer leta 2018 v Rusiji, leta 2014 v Braziliji, leta 2010 v Južni Afriki, leta 2006 v Nemčiji … Da ne naštevamo še dlje.

Dancu grozili, da mu bodo razbili kamero

Danski novinar Rasmus Tantholdt je v torek želel poročati o prvih vtisih po prihodu na prizorišče SP 2022, a je doživel neprijetno presenečenje. Med novinarskim prispevkom so do njega pristopile tri osebe, mu poskušale preprečiti nadaljnje javljanje, obenem pa celo grozile, da mu bodo uničile kamero.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql — Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022

''Zakaj ne smemo snemati, saj ste povabili ves svet, da pride k vam? To je javno mesto, ne potrebujemo nikakršnega dovoljenja,'' je bil nad odzivom Katarcev, ki so želeli, da prekine snemanje, ogorčen Tantholdt. Pozneje je sporočil, da so se mu prireditelji opravičili, a se vseeno sprašuje, kako jo bodo v prihodnjih dneh in tednih odnesle druge novinarske ekipe. Danska je sicer ena izmed držav udeleženk SP 2022, ki najglasneje kritizira katarske oblasti glede kršenja človekovih pravic, statusa delavcev migrantov in poteptanih pravic skupnosti LGBT+.

Navijačem pripravili le šotor s skromno ponudbo

Na družbenih omrežjih pa ne gre prezreti še enega prispevka, ki Katarja ne predstavlja v "obljubljeni" luči države, kjer bi lahko nogometne navijače pričakala luksuz, blišč in ugodje. Posnetek predstavlja enega izmed turističnih naselij, namenjenih nogometnim navijačem. Prireditelji so jih promovirali, češ da so vredni obiska, saj bodo lahko v njih tujci lažje izkusili način življenja v Katarju.

I feel bad for those staying in these tents. It's gonna be hot AF, and if there is a sand storm u can kiss those tents goodbye.#LoBaratoSaleCaro#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/wuRpAj7fjN — #GoFundMeSpenceBud (@Chris120778) November 14, 2022

Obljubljali so marsikaj, ponudba pa je zelo skromna. Sobe so majhne, turisti bodo nastanjeni pravzaprav v šotoru, v katerem sta le dve postelji in majhna nočna omarica. Ni niti pravih vrat, tako da je vprašljiva tudi varnost. Kaj pa cena? Najmanj 200 dolarjev na noč. Prav zanimivo bo spremljati, ali bo v takšnih pogojih kaj navijaškega vrveža.

Svetovno prvenstvo se bo začelo v nedeljo s tekmo med gostiteljem Katarjem in Ekvadorjem v skupini A. Začetek dvoboja bo ob 17. uri, slovesnost ob odprtju prvega svetovnega prvenstva v zgodovini, ki poteka tako pozno v letu, pa se bo začela še prej. Svetovni prvak bo znan 18. decembra.