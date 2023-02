Bahrajnski šejk ostaja na čelu azijskega nogometa

"Azijski nogomet je vstopil v novo obdobje," je navzoče na kongresu nagovoril novi-stari šef azijskega nogometa in dodal: "Še enkrat čestitke Katarju, Bližnjemu Vzhodu in Aziji za organizacijo svetovnega prvenstva. To je bil neverjeten in zelo čustven dogodek za vse nas ter najbolje organizirano svetovno prvenstvo v zgodovini nogometa, ki ga bo zelo težko ponoviti."

Bahrajnski šejk je na predsedniškem položaju leta 2013 zamenjal Katarca Mohameda bin Hamama, ki je moral odstopiti z vseh funkcij v športu zaradi podkupovalne afere in finančnih nepravilnosti.

Združenje AFC šteje 47 članic.

Savdska Arabija bo leta 2027 gostila azijsko prvenstvo

Na kongresu v Manami so obenem potrdili Savdsko Arabijo kot gostiteljico azijskega nogometnega prvenstva 2027, potem ko so Indija, Iran, Katar in Uzbekistan odstopili od kandidatur.

Tako bo ta bogata zalivska država, ki je trikrat osvojila azijsko prvenstvo (1984, 1988, 1996), gostila omenjeni turnir. "Savdska Arabija z veseljem pozdravlja vso Azijo," je dejal savdski minister za šport, princ Abdulaziz bin Turki al-Faisal v govoru na 33. kongresu AFC.

"Prepričan sem, da bo Savdska Arabija priredila fantastično azijsko prvenstvo," je dejal predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino, ki je prav tako prisoten na kongresu v Manami.