Ob prvi obletnici naslova Messi dobil 30-metrski mural #video

Teče leto dni, odkar je Argentina na čelu z Lionelom Messijem osvojila svetovno prvenstvo v Katarju. Za državo, noro na nogomet, je bil to tretji svetovni naslov, prvi po 36 letih. Še danes ga slavijo. Predvsem pa slavijo svojega kapetana.

Avtor Martin Ron Foto: Reuters Podob Lionela Messija, tudi velikih muralov, na stavbah Buenos Airesa in še številnih drugih po Argentini ne manjka.

Ob obletnici tretjega naslova prvaka pa so razkrili še en gromozanski mural in to na stavbi ob eni glavnih avenij v prestolnici. Ustvarjalec muralov Martin Ron je Messija upodobil z dvignjeno pestjo, po navdihu fotografije, ki je nastala po tekmi z Mehiko, ki je bila ena ključnih za Argentino na katarskem svetovnem prvenstvu.

Poglejte, kako je videti Messijev mural in kako so ga naslikali:

"Mural je visok 30 metrov in širok 18 metrov. Porabili smo približno 250 litrov barve. Tehnika je staromoden čopič, samo v večjem merilu," v smehu pove avtor. "Na muralu je Messi, kapetan, samozavesten, ko ve, da bo izpolnil življenjske sanje."

Spomnimo, da je Argentina v velikem finalu po streljanju 11-metrovk premagala Francijo, potem ko je bilo po rednem delu tekme in podaljških 3:3.

Po mnenju Infantina najboljše svetovno prvenstvo

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je ob prvi obletnici svetovnega prvenstva v Katarju ponovil besede, da je šlo za najboljše prvenstvo doslej. "Sreča, veselje, ponos, vse to je ponudil nogomet v Katarju nekomu, ki od njega pričakuje največ," je povedal predsednik Fife. Poudaril je, da si je SP skupaj ogledalo pet milijard ljudi, 3,5 milijona jih je bilo na stadionih, od tega 1,5 milijona iz tujine. "Veste, da sem sam bil na vseh 64 tekmah. Tako je zame kot nogometnega navijača to že izpolnitev sanj. Je še več kot to, je nekaj, o čemer ne moreš niti sanjati."

Pogled na Buenos Aires in mural Lionela Messija Foto: Reuters