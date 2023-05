"Prihodnji teden bo Eva Kaili prisotna v Evropskem parlamentu, kjer bo opravljala svoje naloge," je za grško televizijo Skai TV povedal njen odvetnik Mihalis Dimitrakopoulos. Prav tako bo od parlamenta zahtevala, naj ugotovi, ali so ji bile med nadzorom, aretacijo in priprtjem kršene pravice, ki jih ima kot evropska poslanka, je dodal.

Tožilci so v četrtek 44-letni nekdanji novinarki odobrili odstranitev elektronske sledilne naprave na gležnju in jo do sojenja izpustili iz hišnega pripora. Kailijeva sicer zanika vse obtožbe, ki jo bremenijo.

Evi Kaili, ki je postala obraz korupcijske afere Katargate, je bila zaradi vpletenosti v škandal odvzeta funkcija podpredsednice Evropskega parlamenta, izključena je bila tudi iz svoje politične skupine socialistov in demokratov. Foto: Guliverimage

Afera Katargate od lanskega decembra pretresa Bruselj. Osumljenci naj bi od Katarja in Maroka prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v parlamentu v korist obeh držav. Tožilstvo jih obtožuje korupcije, pranja denarja in članstva v kriminalni združbi.

V afero so poleg Kailijeve vpleteni parlamentarni pomočnik in njen partner Francesco Giorgi, nekdanji evropski poslanec Antonio Panzeri, evropski poslanec iz Italije Andrea Cozzolino, vodja nevladne organizacije No Peace Without Justice Niccolo Figa-Talamanca in belgijski evroposlanec Marc Tarabella.

Preiskovalci so v povezavi z afero Katargate izvedli racije in preiskave na več naslovih, tudi na domovih in v pisarnah v Belgiji, Italiji in Grčiji. Zasegli so tudi 1,5 milijona evrov v gotovini, računalnike in mobilne telefone.

Dimitrakopoulos je danes dejal, da je bil Panzeri "glavni vodja" operacije in da na denarju, ki ga je zasegla policija, niso našli prstnih odtisov Eve Kaili. "Verjame, da bo oproščena, če bo zadeva sploh prišla na sodišče," je dodal.