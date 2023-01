Socialisti in demokrati v Evropskem parlamentu izgubili še dva poslanca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okviru preiskave enega največjih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta so preiskovalci decembra izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, zasegli 1,5 milijona evrov ter pridržali več ljudi.

V okviru preiskave enega največjih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta so preiskovalci decembra izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, zasegli 1,5 milijona evrov ter pridržali več ljudi. Foto: STA

V luči korupcijskega škandala v Evropskem parlamentu je politična skupina socialistov in demokratov (S&D) izgubila še dva poslanca. V sredo je skupina tvitnila, da so ukinili članstvo poslancu Marcu Tarabelli. Skupino je na lastno željo zapustil tudi Italijan Andrea Cozzolino. Oba poslanca sta zdaj samostojna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Italijana Cozzolina in Belgijca Tarabello se pogosto omenja v povezavi s korupcijskim škandalom glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve Evropskega parlamenta. Belgijsko državno tožilstvo zanju zahteva odvzem imunitete, s čimer je predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola ta teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu seznanila evroposlance. Prošnji za odvzem imunitete poslancema mora obravnavati še pristojni odbor Evropskega parlamenta.

Oba poslanca trdita, da sta nedolžna

Tarabella je prek svojega odvetnika zatrdil, da je nedolžen, prav tako tudi Cozzolino.

V okviru preiskave enega največjih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta so preiskovalci decembra izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, zasegli 1,5 milijona evrov ter pridržali več ljudi.

Škandal je s položaja podpredsednice parlamenta odnesel Grkinjo iz vrst S&D Evo Kaili, ki je trenutno v priporu. Pridržali so še dolgoletnega nekdanjega evropskega poslanca Antonia Panzerija, italijanskega parlamentarnega pomočnika Francesca Giorgija, sicer partnerja Kailijeve, ter vodjo nevladne organizacije No Peace Without Justice Italijana Niccolo Figo-Talamanco.

Kailijevo je skupina S&D iz svojih vrst izključila že sredi decembra, potem ko je njeno članstvo najprej začasno ukinila.