Bruseljsko sodišče danes odloča o priporu Eve Kaili

Belgijska policija je na Panzerijevem domu in na domu Kailijeve, pa tudi pri njenem očetu, zasegla skupno 1,5 milijona evrov gotovine ter telefone in računalnike.

Belgijska policija je na Panzerijevem domu in na domu Kailijeve, pa tudi pri njenem očetu, zasegla skupno 1,5 milijona evrov gotovine ter telefone in računalnike. Foto: Guliverimage

Evropska poslanka iz Grčije je osumljena vpletenosti v enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta, in sicer vmešavanja in vplivanja Maroka in Katarja na politične in gospodarske odločitve parlamenta. Kot je pred njenim prvim zaslišanjem na sodišču v belgijski prestolnici v sredo povedal njen odvetnik Mihalis Dimitrakopulos, je nedolžna, sam pa ima "zelo močne pravne argumente" za zagotovitev njene svobode.

Med pridržanimi je tudi njen partner

V okviru preiskave domnevne korupcije in pranja denarja je policija izvedla več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, ter 11. decembra pridržala več ljudi. Med pridržanimi sta tudi partner Kailijeve Francesco Giorgi ter nekdanji evropski poslanec in ustanovitelj bruseljske nevladne organizacije za človekove pravice Fight Impunity Antonio Panzeri. Njima je sodišče pretekli teden že podaljšalo pripor.

Giorgi, asistent evropskega poslanca iz Italije, je pretekli teden priznal, da je bil član omenjene nevladne organizacije, ki naj bi jo Maroko in Katar uporabljala za vmešavanje in vplivanje na politične in gospodarske odločitve Evropskega parlamenta. Priznal je tudi, da je bila njegova naloga upravljanje denarja teh držav. Zatrdil je, da je bil denar, ki so ga našli v stanovanju v Bruslju, kjer živita s Kailijevo, njegov, prav tako denar, ki so ga našli v kovčku njenega očeta, ko so ga prijeli 9. decembra v Bruslju.

Belgijska policija je na Panzerijevem domu in na domu Kailijeve, pa tudi pri njenem očetu, zasegla skupno 1,5 milijona evrov gotovine ter telefone in računalnike.