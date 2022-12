Predsednica Evropskega parlamenta obljubila obsežne reforme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nekatere stvari, ki so se zgodile v tem kontekstu, se ne bodo več ponovile," je dejala Roberta Metsola.

"Nekatere stvari, ki so se zgodile v tem kontekstu, se ne bodo več ponovile," je dejala Roberta Metsola. Foto: Reuters

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je danes v luči enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini parlamenta obljubila obsežen sveženj reform, ki med drugim vključuje okrepitev sistemov za zaščito žvižgačev, prepoved vseh neuradnih prijateljskih skupin in pregled nadzora nad pravili kodeksa ravnanja.

Ob tem je Roberta Metsola dejala, da bo sama vodila spremembe, ki naj bi vključevale tudi popoln in poglobljen pregled sodelovanja s tretjimi državami, in da bo sveženj pripravljen naslednje leto. Prav tako je priznala, da bi bilo obstoječa pravila mogoče še zaostriti, zlasti ko gre za spremljanje transakcij in potovanj poslancev ter lobističnih prizadevanj držav, ki niso članice EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zunanji napad na evropsko demokracijo

Korupcijski škandal je opisala kot zunanji napad na evropsko demokracijo in poudarila, da parlament v celoti sodeluje v preiskavi, ki jo izvajajo belgijski organi pregona. "Nekatere stvari, ki so se zgodile v tem kontekstu, se ne bodo več ponovile," je še dodala.

Evropski poslanci so danes že izglasovali resolucijo, s katero začasno ukinjajo delo na zakonodajnih besedilih, povezanih s Katarjem, in pozivajo k prepovedi vstopa zastopnikom katarskih interesov v Evropski parlament. Hkrati pa si poslanci prizadevajo za prepoved prejemanja donacij iz tretjih držav na ravni EU.

Sprejetje resolucije sledi enemu največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta, v katerem naj bi se Maroko in Katar vmešavala in vplivala na politične in gospodarske odločitve Evropskega parlamenta.

Preiskovalci so v okviru preiskave obtožb od minulega konca tedna pridržali več ljudi, belgijska policija pa je na domu zdaj že razrešene podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili, pri njenem očetu Aleksandrosu in nekdanjemu evroposlancu Antoniu Panzeriju zasegla kar 1,5 milijona evrov gotovine ter telefone in računalnike.