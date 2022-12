Partner priprte Eve Kaili, ki je obtožena korupcije, naj bi priznal svojo vpletenost

Kalijeva sicer ostaja v priporu. V sredo bi morala skupaj s še tremi osumljenimi stopiti pred preiskovalnega sodnika, ki naj bi odločal o morebitnem podaljšanju pripora, a se zasedanja ni udeležila. Njen odvetnik Andre Risopoulos je kot razlog za njeno odsotnost navedel stavko osebja v zaporu, v katerem je priprta, zaradi česar je niso mogli pripeljati na sodišče, je poročal belgijski časnik L'Echo.

The scene outside the courtroom where Eva #Kaili and her 3 co-defendants are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/v2U6HpLxoD — Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022

V enomesečnem priporu ostajata dva osumljenca

Preostali osumljeni, njen partner Francesco Giorgi, nekdanji italijanski evroposlanec Antonio Panzeri in generalni sekretar nevladne organizacije No Peace Without Justice Niccolo Figa-Talamanca, so se obravnave udeležili. Kot smo že poročali, je sodišče za Panzerija in Giorgija odločilo, da v priporu ostajata še najmanj mesec dni, Figa-Talamanca pa je zapor lahko zapustil, a so mu odredili elektronski nadzor.

Kot poroča italijanski časopis La Repubblica, naj bi Francesco Giorgi na zaslišanju priznal vpletenost v korupcijo in se opravičil za škandal, poudaril pa naj bi še, da Kailijeva v dogajanje ni bila vpletena. Sodnike naj bi prosil tudi, da Kailijevo iz pripora izpustijo: "Naredil bom vse, da jo izpustijo, da bo lahko skrbela za najino 22-mesečno hčerko."

Giorgi naj bi obremenilno pričal zoper dva druga poslanca poslanske skupine S&D. Namignil naj bi, da sta Cozzolino in Tarabella denar jemala od Panzerija. Giorgi je sicer zaposlen v Cozzolinovi poslanski pisarni.