Hud udarec za podpredsednico Evropskega parlamenta

V Bruslju so v preteklih dneh v okviru preiskave obtožb o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU s strani Katarja, ki trenutno gosti svetovno prvenstvo v nogometu, pridržali šest oseb.

V Bruslju so v preteklih dneh v okviru preiskave obtožb o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU s strani Katarja, ki trenutno gosti svetovno prvenstvo v nogometu, pridržali šest oseb. Foto: Reuters

Grške oblasti so danes zamrznile vse premoženje podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili, ki je obtožena vpletenosti v korupcijski škandal o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja Katarja na politične odločitve v EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrep, ki so ga sprejele grške oblasti, velja tudi za njene sorodnike in vključuje vse bančne račune, podjetja in drugo finančno premoženje, je povedal predsednik grškega organa za preprečevanje pranja denarja Haralambos Vurliotis. Grške banke in državne službe so bile že obveščene o odločitvi, je dodal.

Verodostojnost Evrope je pod vprašajem

V odzivu na škandal je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell danes pred začetkom zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju znova izrazil zaskrbljenost zaradi domnevne korupcije v parlamentu.

"Spopadamo se z nekaterimi dogodki, z nekaterimi dejstvi, ki me kot nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta zagotovo skrbijo," je poudaril. Na vprašanje, ali bo škandal vplival na odnose EU s Katarjem, je sicer odgovoril, da je treba ukrepe sprejemati na podlagi jasnih dokazov.

"To je res neverjeten dogodek. Zadevo je treba nemudoma razčistiti s polno močjo zakonodaje. Česa takega že dolgo nismo doživeli," pa je pred zasedanjem dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in opozorila, da gre za vprašanje verodostojnosti Evrope.

Z avstrijskim zunanjim ministrom Alexandrom Schallenbergom sta se strinjala, da mora biti zadeva sedaj prepuščena sodišču, ki naj čim prej zagotovi pojasnila.

Za štiri od njih, med njimi tudi Evo Kaili iz vrst politične skupine socialistov in demokratov (S&D), so v nedeljo odredili pripor. Kailijevi je predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola že odvzela vsa pooblastila in pristojnosti, pri tem pa poudarila, da parlament odločno nasprotuje korupciji in bo pri preiskavi v celoti sodeloval z vsemi organi.