Trije osumljeni v korupcijski aferi v Bruslju ostajajo v priporu

Eva Kaili bi morala skupaj s še tremi osumljenimi v okviru preiskave korupcije v Evropskem parlamentu danes stopiti pred preiskovalnega sodnika, ki naj bi odločal o morebitnem podaljšanju pripora. Vendar so predhodno zaslišanje v njenem primeru v bruseljski sodni palači prestavili na prihodnji četrtek.

Kot je za belgijski časnik L'Echo danes povedal njen odvetnik Andre Risopoulos, je razlog stavka osebja v zaporu, kjer je zaprta Kaili, ki je zato niso mogli pripeljati na sodišče. Pojasnil je še, da je bil primer njegove klientke ločen od primera preostalih treh osumljenih.

Drugi trije osumljeni v zadevi – njen partner Francesco Giorgi, nekdanji italijanski evroposlanec Antonio Panzeri in Niccolo Figa-Talamanca, generalni sekretar nevladne organizacije No Peace Without Justice – so se danes pojavili na obravnavi, poročajo belgijski mediji.

Giorgi in Panzeri ostajata v priporu še vsaj en mesec

Sodišče je za Panzerija in Giorgia odločilo, da v priporu ostajata še najmanj mesec dni. Za Figa-Talamanco pa je bil odrejen režim elektronskega nadzora, ki mu omogoča, da zapusti zapor, je za italijansko tiskovno agencijo Ansa sporočil Giorgiov odvetnik.

Belgijska policija je na domu Panzerija in Kaili ter pri njenem očetu Aleksandrosu zasegla kar 1,5 milijona evrov. Del tega zneska v gotovini je bil izdan v Belgiji, je ob tem danes poročal belgijski časnik L'Echo. To bi lahko omogočilo nadaljnji napredek pri preiskavah.

Po poročanju belgijskih medijev bo "z informacijo, kje je bil denar izdan, zlahka mogoče identificirati banko, kjer je bil opravljen dvig gotovine, s tem pa tudi bančni račun in identiteto osebe, ki je denar prevzela".

Evropski parlament sprejema nadaljnje ukrepe

Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa in bruseljskega spletnega portala Politico so v torek zvečer suspendirali skupino prijateljstva s Katarjem ter odpovedali za februar načrtovani obisk parlamentarne delegacije v regiji.

Pripravili so tudi osnutek resolucije, ki ostro obsoja razvijajoči se korupcijski škandal in poziva k ustanovitvi posebnega odbora, ki bi raziskal "morebitne pomanjkljivosti" v pravilih o transparentnosti. Trenutno poslancem Evropskega parlamenta na primer sploh ni treba poročati o stikih s predstavniki tujih vlad.

Poleg tega osnutek resolucije poziva Evropsko komisijo, naj nadaljuje vzpostavitev neodvisnega etičnega organa – to pobudo so dali že pred časom, a so jo za dolgo odložili.

Glede Katarja resolucija obljublja, da bo začasno prekinjeno vse delo na zakonodajnih dokumentih, povezanih s to državo, prav tako bi vsem predstavnikom katarskih interesov odvzeli izkaznice za dostop do Evropskega parlamenta, poroča Politico.

Politična skupina Levice v Evropskem parlamentu je resoluciji dodala še amandma, ki poziva k takojšnji prekinitvi komercialnega sporazuma, ki letalski družbi Qatar Airways omogoča neomejen dostop do evropskih letališč, je za Politico povedal član parlamentarnega odbora za promet.

Evropski poslanci bodo o resoluciji glasovali v četrtek.

Organizacija Transparency International EU (TI EU) je medtem razkrila še, da se je Alessandro Chiocchetti, novoimenovani generalni sekretar Evropskega parlamenta in nekdanji vodja kabineta predsednice parlamenta Roberte Metsole, v začetku tega leta vsaj dvakrat sestal s katarskimi oblastmi.

TI EU je v preteklosti že pozvala k preklicu in kasneje k razveljavitvi njegovega imenovanja, saj je bil pri tem po njihovih navedbah med poslanci sklenjen sporen dogovor v zakulisju. Metsola je sicer v odgovoru na to v pismu Chiocchettija prikazala kot "žrtev lova na čarovnice".

"Predvsem v luči trenutnega korupcijskega škandala pa danes razkrite informacije pomenijo, da je treba imenovanje Chiocchettija nemudoma razveljaviti," je v sporočilu za javnost še zapisal Michiel van Hulten, direktor Transparency International EU.

Preiskovalci v Belgiji so medtem v torek in danes opravili še več preiskav, varnostne službe Evropskega parlamenta pa so zapečatile tudi približno deset pisarn v Strasbourgu, povezanih s posamezniki, ki so bili tarča petkovih racij v Bruslju.