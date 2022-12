Evropski poslanci so danes izglasovali resolucijo, s katero začasno ukinjajo delo na zakonodajnih besedilih, povezanih s Katarjem, in pozivajo k prepovedi vstopa zastopnikom katarskih interesov v Evropski parlament. Hkrati si poslanci prizadevajo za prepoved prejemanja donacij iz tretjih držav na ravni EU. Za resolucijo je glasovalo 541 poslancev, dva sta bila proti, trije pa so se glasovanja vzdržali.

Poslanci so v resoluciji izrazili zgroženost spričo nedavnih obtožb, da so zdajšnji in nekdanji poslanci ter zaposleni v Evropskem parlamentu vpleteni v korupcijo, pranje denarja in sodelovanje v kriminalni organizaciji. Pri tem tudi opozarjajo, da so pri zaznavanju korupcije odpovedali notranji sistemi, in obsojajo domnevne poskuse podkupovanja Katarja.

Poslanci so s sprejetjem resolucije prekinili vse delo na zakonodajnih besedilih, povezanih s Katarjem, zlasti glede vizumske liberalizacije in sporazuma med EU in Katarjem o letalstvu, pa tudi načrtovane obiske, dokler se zadeve ne razjasnijo.

Prav tako zahtevajo prepoved vstopa predstavnikom katarskih interesov v Evropski parlament, dokler sodne preiskave ne bodo dale jasnih rezultatov, so sporočili z Evropskega parlamenta.

Izrazili so zaskrbljenost glede morebitnega konflikta interesov zaradi postranskih zaposlitev, zlasti ko posamezni poslanci delujejo kot menedžerji, so člani odborov ali svetujejo bankam, mednarodnim družbam ali podjetjem, uvrščenim na borzo. V luči tega so podprli sistem prijave premoženja na začetku in ob koncu mandata.

Odločili so se tudi za prepoved kakršnegakoli zunanjega financiranja poslancev ter zaposlenih v političnih skupinah. Parlament si bo zato prizadeval za uveljavitev prepovedi prejemanja donacij evropskim poslancem in političnim strankam iz tretjih držav na ravni EU, zato Evropsko komisijo poziva k pripravi ustreznega zakonodajnega predloga.

Parlament se je zavzel tudi za oblikovanje preiskovalnega odbora po koncu tekoče preiskave in sojenj, ki bo preiskal primere korupcije in neprimernega ravnanja tretjih držav, ter za vzpostavitev posebnega odbora, ki bo pregledal vrzeli v okviru pravil parlamenta in predlagal spremembe.

Prav tako Evropski parlament poziva komisijo, naj končno predstavi predlog za vzpostavitev neodvisnega etičnega odbora, za kar so se v parlamentu zavzeli že septembra lani.

Sprejetje resolucije sledi enemu največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta, v katerem naj bi se Maroko in Katar vmešavala in vplivala na politične in gospodarske odločitve Evropskega parlamenta.

Preiskovalci so v okviru preiskave obtožb od preteklega konca tedna pridržali več ljudi, belgijska policija pa je na domu zdaj že razrešene podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili, pri njenem očetu Aleksandrosu in nekdanjem evroposlancu Antoniu Panzeriju zasegla kar 1,5 milijona evrov gotovine ter telefone in računalnike.