Podpredsednica EU-parlamenta očetu dejala, naj skrije denar

Poslanka socialistov in demokratov (S&D) in zdaj že nekdanja podpredsednica Evropskega parlamenta Eva Kaili je deloma priznala vpletenost v korupcijski škandal glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve parlamenta. Grkinja naj bi med drugim priznala, da je očetu naročila, naj skrije velike količine gotovine, poročata belgijski Le Soir in italijanska La Repubblica.

Kailijeva naj bi priznala tudi, da je vedela za dejavnosti svojega partnerja Francesca Giorgija, povezane z ustanoviteljem nevladne organizacije Fight Impunity Pierom Antoniem Panzerijem.

Giorgi je pretekli četrtek priznal, da je bil član organizacije, ki naj bi jo Maroko in Katar uporabljala za vmešavanje in vplivanje na politične in gospodarske odločitve Evropskega parlamenta. Priznal je tudi, da je bila njegova naloga upravljanje denarja omenjenih držav.

V priporu v Belgiji

Odvetnik Kailijeve Andre Risopoulos je v odgovoru na vprašanja omenjenih časnikov dejal, da je ogorčen nad tem, da sta imela dostop do dokumentov preiskovalnega sodnika. Ob tem pa ni potrdil, da so bile izjave Kailijeve delno priznanje, poročanje časnikov povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kailijeva je sicer trenutno tako kot njen partner in nekdanji evropski poslanec Antonio Panzeri v preiskovalnem priporu v Belgiji. Njenega očeta so preiskovalci 9. decembra prijeli, ko je poskušal kovček, poln denarja, skriti v hotelu v Bruslju. Jutri naj bi jo na sodišču znova zaslišali.

Zasegli 1,5 milijona evrov

Korupcijski škandal glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve Evropskega parlamenta je sicer eden največjih v zgodovini parlamenta. V okviru preiskave so preiskovalci izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, ter pridržali več ljudi.

Belgijska policija je na Panzerijevem domu in na domu Kailijeve, pa tudi pri njenem očetu, zasegla kar 1,5 milijona evrov gotovine ter telefone in računalnike.