V Bruslju dosegli dogovor o omejevanju cen plina

Ministri za energetiko članic EU so na današnjem zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o mehanizmu za omejevanje cen zemeljskega plina pri 180 evrih na megavatno uro, so za STA potrdili viri pri EU.

Mehanizem se bo glede na današnji dogovor sprožil, ko bo cena plina tri dni zapored presegala 180 evrov na megavatno uro. Obenem bo morala biti prav tako tri dni najmanj 35 evrov višja od cen utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na globalnih trgih, so sporočili viri.

Neuradno: Madžarska nasprotovala, Nizozemska in Avstrija vzdržani

Članice so politični dogovor potrdile s kvalificirano večino. Po neuradnih informacijah mu je nasprotovala le Madžarska, Nizozemska in Avstrija pa sta se vzdržali. Nemčija, ki je bila med najostrejšimi nasprotnicami omejevanja cen plina, in vse preostale članice pa so predlog podprle. Zdaj ga bodo morale uradno potrditi še po pisnem postopku.

Evropska komisija je predlog mehanizma predstavila sredi novembra. Predvideval je, da bi zgornjo mejo cene terminskih pogodb za zemeljski plin na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF postavili pri 275 evrih na megavatno uro. Mehanizem bi se samodejno sprožil, če bi cena več kot dva tedna presegala to vrednost, obenem pa to ne bi odražalo razmer na globalnih trgih. Razlika glede na globalne trge bi morala znašati 58 evrov ali več.

A države članice s predlogom niso bile zadovoljne, en tabor, vključno s Slovenijo, je menil, da je zgornja omejitev previsoka, drugi pa se je zavzemal za več varovalk, ki bi zagotavljale nemoteno oskrbo s plinom.

Današnje zasedanje ministrov za energetiko je že tretje o tem predlogu. Pretekli teden so jih tudi voditelji EU na vrhu v Bruslju pozvali, naj danes dosežejo dogovor.