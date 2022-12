Golob: Nesmiselno je iskati soglasje glede omejevanja cen plina

"Verjamem, da bo danes pri energetiki razprava tekla predvsem v smer, da se na naslednjem svetu ministrov pripravi takšen predlog, ki bo dobil kvalificirano večino. Ne verjamem, da bomo iskali soglasje, danes je na nek način simbolično zadnja možnost, ampak to je po mojem mnenju nesmiselno," je premier povedal o tem, kakšne usmeritve bodo voditelji dali ministrom za energetiko, ki se bodo znova sestali v ponedeljek.

Izrazil je prepričanje, da bodo ministri dosegli dogovor o mehanizmu za omejevanje cen zemeljskega plina, o katerem se jim na torkovem zasedanju ni uspelo dogovoriti.

Več bi morala storiti tudi Evropska komisija

Razhajanje med članicami po njegovih besedah ostaja samo še glede višine kapice, predvsem pa glede tega, ali bo omejevanje cene veljalo samo za nizozemsko trgovalno vozlišče TTF ali za vse borze. Kot je v torek povedal infrastrukturni minister Bojan Kumer, se Slovenija zavzema za to, da bi se mehanizem uporabljal za vse regionalne borze.

Kako visoka bo omejitev, po premierjevem mnenju niti ni pomembno. "Pomembno je, da damo sporočilo, da kapica prihaja in da prihaja odločno in enotno, konec koncev se lahko o višini razpravlja tudi čez tri ali šest mesecev in se takrat popravi, če bi prišlo do kakršnihkoli odmikov od tega, kar se danes kaže na trgu," je poudaril.

Po Golobovih besedah bi morala več za iskanje kompromisa storiti tudi Evropska komisija. Ta je sredi novembra predstavila predlog mehanizma, v skladu s katerim bi zgornjo mejo cene terminskih pogodb za zemeljski plin na nizozemskem vozlišču TTF postavili pri 275 evrov na megavatno uro. Mehanizem bi se samodejno sprožil, če bi cena več kot dva tedna presegala to vrednost, obenem pa to ne bi odražalo razmer na globalnih trgih. Razlika glede na globalne trge bi morala znašati 58 evrov ali več.

Zadnji kompromisni predlog češkega predsedstva Svetu EU pa predvideva, da bi se mehanizem sprožil, ko bi cena plina tri dni presegala določeno vrednost, razlika med ceno na TTF in globalnimi cenami pa bi bila tri dni višja od 35 evrov.

Premier Golob sicer pričakuje, da bo danes na vrhu najbolj poglobljena razprava potekala o globalni konkurenčnosti EU. O tem bodo voditelji govorili v luči ameriške zakonodaje za zmanjšanje inflacije, ki daje prednost domačim podjetjem.