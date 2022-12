Goloba stabilnost koalicije ne skrbi, več bo pojasnil danes

Poslanke in poslanci bodo opoldne začeli zadnjo redno plenarno sejo letos, na kateri se bodo med drugim seznanili z odstopom notranje ministrice Tatjane Bobnar in obravnavali vladni predlog zakona o pomoči gospodarstvu v energetski krizi. Premier Robert Golob bo na začetku seje odgovarjal na poslanska vprašanja, ki se bodo nanašala na očitke o vplivanju na delo policije, njeni politizaciji in izpolnjevanje predvolilnih obljub o strokovnem kadrovanju. Že včeraj je zatrdil, da ga niti za sekundo ne skrbi, da bi bila stabilnost koalicije ali vlade zaradi odstopa Bobnarjeve kakorkoli ogrožena.

Premier Robert Golob je včeraj novinarjem v Strasbourgu zatrdil, da ga za stabilnost vladne koalicije ne skrbi. S tem sporočilom želi pomiriti ljudi, ki so jim v supervolilnem letu že večkrat izkazali podporo. To po njegovih besedah "izkazujejo tudi v teh dneh, ko se pripravljamo na to, da bomo v sredo v parlamentu zadevo tudi uradno zaključili", je še dodal Golob na vprašanja o razmerah v vladni koaliciji po odstopu Tatjane Bobnar.

Ministrica Bobnarjeva je predsedniku vlade Golobu v petek poslala odstopno izjavo. Kot je pojasnila, to funkcijo zapušča, ker si ne more postaviti svoje ekipe. Njena predloga imenovanja Boštjana Lindava za generalnega direktorja policije s polnim mandatom in Slavka Koroša za direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge s polnim mandatom namreč nista šla skozi vladno sito, tako oba ostajata vršilca dolžnosti. Bobnarjeva to razume kot politični pritisk na policijo, obenem je razkrila, da naj bi ji Golob ponujal možnost povrnitve zaupanja z odpustitvijo določene osebe iz policije.

Golob je nasprotno menil, da pritiskov ni bilo, njen odstop je zaradi izgube zaupanja sprejel in ga že tudi poslal v DZ.

Kakšna bo pomoč gospodarstvu za omilitev posledic krize?

DZ bo med drugim obravnaval tudi vladni predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki vključuje subvencioniranje visokih cen elektrike, plina in pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij.

Splošni pogoj za uveljavljanje vseh oblik pomoči je, da se bodo podjetju cene za elektriko, zemeljski plin ali tehnološko paro v letu 2023 zvišale za vsaj polovico glede na leto 2021. Subvencija bo glede na vrsto pomoči znašala od 40 do 80 odstotkov upravičenih stroškov. Ti bodo določeni kot znesek nad 1,5-kratnikom zvišanja cen glede na leto 2021, pri nekaterih vrstah pomoči se bo upoštevalo tudi zmanjšanje porabe.

Po predlogu zakona bodo nadomestilo za skrajšani delovni čas lahko dobila podjetja, ki bodo izpolnjevala pogoje za pomoč gospodarstvu, in sicer za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2023. Povračilo bo znašalo 80 odstotkov izplačanega nadomestila plače delavcu (bruto), a največ do višine poprečne mesečne plače za oktober 2022. Ukrep povračila nadomestila plače delavcem na čakanju bodo lahko od 1. januarja do 30. junija 2023 za obdobje 30 dni koristili delodajalci, ki bodo upravičeni do pomoči po tem zakonu, pogoj pa bo tudi, da bodo polovico prejetih sredstev v nadaljnjih 30 mesecih investirali v zeleni prehod.

Vrednost ukrepov, predvidenih v zakonu, je ocenjena na skupno 1,2 milijarde evrov, od tega subvencije za visoke cene elektrike, plina in pare na 850 milijonov evrov, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo 100 milijonov evrov ter za likvidnost 250 milijonov evrov.