Govekar zanika, da naj bi bil med simpatizerji Janše

V sporu med zdaj že nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar in premierjem Robertom Golobom se je znašel tudi direktor Policijske uprave Nova Gorica Evgen Govekar. Slednji kategorično zavrača medijske navedbe o svojem političnem udejstvovanju, kot laž je označil tudi navedbo o tem, da naj bi bil med simpatizerji Janeza Janše.

Kot je Evgen Govekar zapisal v sporočilu za javnost, se je njegovo ime v preteklih dneh omenjalo v več medijskih člankih o odstopu zdaj že nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar ter v pojasnilih, ki sta jih Bobnarjeva in v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav posredovala predsedniku vlade Robertu Golobu na njegovo zahtevo.

Med drugim je Bobnarjeva v pojasnilih predsedniku vlade Golobu navedla, da je prejela sms predstavnice stranke Gibanja Svoboda za odnose z javnostmi. Slednja je po pojasnilih Bobnarjeve izrazila dvom o tem, ali bo preiskava strganih plakatov stranke v Novi Gorici izvedena korektno, saj da se ve, kdo vodi policijsko upravo Nova Gorica. Kot v sporočilu izpostavlja Govekar, se je njegovo ime med drugim omenjalo tudi v kontekstu "zahteve po njegovi zamenjavi že 31. maja letos," posledično pa se ga je v posameznih medijih na različne načine domnevno povezovalo tudi z določeno politiko.

Kot je zapisal, ostro in kategorično zavrača "vse dosedanje navedbe o kakršnemkoli povezovanju s politiko", prav tako tudi medijsko navedbo o "njegovi prisotnosti v množici ljudi, ki je pospremila nekdanjega predsednika vlade v zapor na Dobu". "To je preprosto povedano laž," je izpostavil v sporočilu za javnost.

Po njegovem mnenju gre za poskus njegove osebne diskreditacije, saj sam nikoli ni niti simpatiziral s politiko niti ni bil "kakorkoli politično dejaven." Kot je tudi izpostavil, dosledno spoštuje določila zakona o organizaciji in delu v policiji o prepovedi političnega delovanja oz. strankarskega članstva policistov in v tem pogledu zagotavlja visoko stopnjo osebne in organizacijske integritete.

V sporočilu še izpostavlja, da je karierni policist in da je bil za direktorja PU Nova Gorica izbran na podlagi predpisanega kadrovskega postopka ter z izpolnjevanjem vseh pogojev in z upoštevanjem strokovnosti ter njegove karierne poti.