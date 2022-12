Olaf sprožil preiskavo proti agenciji za azil, ki jo vodi Slovenka

"Ker preiskava zdaj poteka, ne moremo podati nobenih podrobnosti, zaradi varovanja zaupnosti tekočih in morebitnih nadaljnjih preiskav, poznejših sodnih postopkov, osebnih podatkov in procesnih pravic," je sporočil tiskovni urad Olafa in hkrati opozoril, da dejstvo, da zadevo preučuje, še ne pomeni, da so vpletene osebe in subjekti dejansko storili kakršnekoli nepravilnosti.

Pojasnili so tudi, da strogega roka za dokončanje preiskav ni. "Trajanje preiskave je odvisno od številnih dejavnikov – med njimi so dejanska zapletenost vsakega primera, število vpletenih držav in oseb, obseg sodelovanja drugih vpletenih strank ali uveljavljanja pravic do obrambe," so sporočili in dodali, da je bilo lani povprečno trajanje preiskav približno 25 mesecev.

Največji sindikat USF, ki zastopa zaposlene v institucijah EU, je Nino Gregori z očitki pisno seznanil že 4. julija. Pri tem je navedel obtožbe zaposlenih o "disfunkcionalnosti" agencije, ki da ne upošteva načel legalnosti in nepristranskosti, ki naj bi jim sledila vsaka javna ustanova. Zaposleni na agenciji Gregorijevi očitajo tudi napake v socialnem dialogu in v zvezi s spoštovanjem sindikalnih svoboščin.

Gregorijevi očitajo nepotizem in neustrezno obravnavo prijav o nadlegovanju

Časnik Financial Times je že konec septembra poročal o anonimnih očitkih približno 30 zaposlenih na EUAA, ki direktorici Gregori očitajo nepotizem in neustrezno obravnavo prijav o nadlegovanju. Nekateri izmed prijaviteljev naj bi od takrat zaradi slabih delovnih pogojev že prenehali delati v agenciji.

Gregorijeva in vodstvo EUAA pa so zavrnili vse obtožbe in jih označili za osebne napade. Gregorijeva, nekdanja generalna direktorica za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na slovenskem notranjem ministrstvu, je sindikat USF zaprosila tudi za več informacij, a so jo očitno zavrnili iz strahu pred povračilnimi ukrepi proti prijaviteljem.